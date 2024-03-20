نأخذ ثقافتنا من الكتب، وما زلنا نعتمدها سبيلاً للمعرفة، فهي مصادر موثوقة، عرفناها مذ كنا نقرأ لأجدادنا التراثيات، كبرنا وتعددت معنا عناوينها. ظلت العلاقة مع الكتاب متينة، وسمعته لم يطلها التشكيك بالقدر الذي يطال معلومات وسائل التواصل الاجتماعي، بكامل أعضائها من الأسرة التقنية. إن العاملين في ميدان البحوث مثلاً، أغلبهم لا يأخذ منها ثقافتها «الطيّارة»، لافتقارها للمراجع الواضحة والمصادر الموثوقة. والأدهى، أن تقرأ بحثاً، وضع صاحبه وسائل التواصل الاجتماعي مصدراً من بين المصادر.

أمر صادم لا شك

استخدام الناس لوسائل التواصل الاجتماعي، للفضفضة وجزئيات الحياة اليومية، أمر لا غبار عليه، فالوسائل مذ ابتكرت، وطرحت في الأسواق، قدمت نفسها بتخصصها لهذا الغرض الإنساني المعلن، التواصل. لكن أن يصل الأمر إلى اعتمادها مصدراً موثوقاً للبحث، فذلك كثير، أمر تصعب الموافقة عليه، لكن إن حدث، فسيكون إسهاماً متعمداً في فوضى المعلومات المضلِّلة، تلك التي تستهدف إنسان العصر، وإلا ما تفسير أن تنصح بعض الدول اليقظة مواطنيها، بعدم تصديق الأخبار الواردة عبر تلك الوسائل؟

سوى كونها تفتقر إلى أدنى معايير الصدقية والموضوعية، ودقة في النقل. لذا، فإن ما كان يطلق عليه «صحافة المواطن»، عند ظهور هذه الوسائل، كانت تعاني من عدم الاعتراف الرسمي بها، مما شكك في بثوثها الخبريّة، واكتنافها للغموض حدّ عدم اليقين.

كل ابتكار تقني يندرج في دائرة التواصل البشري، هو جيد، وله منافع، لكن مضاره أكثر. ليس تجنياً هذا، بل يقوم على نوع الاستخدام. كل سلاح له حدان؛ خذ الهاتف والألواح الرقمية مثالاً، فهي توصلك للدردشة بالبعيد، لكنها تسرق منك القريب. أطفالك.

هي قد تنجز لك معاملة ما فتريحك نفسياً، لكن تتسبب لك بارتباكات عصبية وإدمان يؤذيك نفسياً، وقد تزور عيادة للأمراض الإلكترونية. قد توفر لك جهداً ومالاً، أخي الرقمي، لكن قد يضيع أطفالك الذين أدمنوا عليها، فتخسر الجهد والمال والوقت.