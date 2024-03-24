الهلال المطارد صباح مساء لا يأبه أبداً بمن يهاجمه ومن يدافع عنه، فهو مشغول عنهم بتحقيق ما يميزه عن كل من يدعون منافسته....!!!

بطولاته أشكال وألوان وما زال يقول عشاقه نريد المزيد...!!

حتى إعلامه الذي ينتمي له تم تحييده عن مفاصل النادي، ومنحهم فرصة الهذر والمماحكات، بعيداً عن إقحام النادي في معاركهم التي الكيان منها براء....!

(2)

نحن اليوم في عصر (التغريدات) أي أن الإسهاب انتهى عصره...!!

تغريدة قد تكفي عن مقال أو عن برنامج يتحدث ضيوفه ثلاث ساعات نصفها يضيع مع تداخل الأصوات وارتفاعها....!!!

إلّا أن هذا الاختزال أخذنا إلى مساحات أخرى من التجاوزات التي تصل حد المساس بالشخص، معتبرين أن هذا نوع من الحرية....!!

الإعلاميون المتجاوزون يدفعون الثمن اعتذارات وغرامات مالية، ولم يتوقف بعضهم بل مستمرون في إساءاتهم فما الحل....!

الجانب الآخر من المعادلة أبطاله يختبئون خلف أسماء مستعارة، ويكيلون السباب للناس، متناسين أن ثمة من سيصل لهم والقانون هنا يأخذ مجراه ولا إيش يا أخ وأخ....!!!

أشعر بكثير من الألم عندما يقال لي ترى هذا فلان وذاك فلان، أصدم أكثر عندما يقال هذا زميلك الإعلامي فلان......!!!

عموماً من يسيء هناك جهات معنية ستحاسبه، فقط قدم صك إدانتهم وابشر بما يسرك.....!!

(3)

حسم

آسيا محسومة

كأس الملك كذلك

السوبر يكمل الاحتكار....!!!

فمن في هذه الحالة الثابت والمتحركون....؟