أظهرت نشرة سوق العمل للربع الرابع من عام ٢٠٢٣م، أرقاما لافتة ومبشرة في مؤشرات عدد العاملين ومعدل البطالة بين السعوديين ومستويات المشاركة الاقتصادية لإجمالي السكان والسعوديين، وهي أرقام متصاعدة بشكل إيجابي منذ إطلاق رؤية السعودية ٢٠٣٠ التي تستهدف رفع نسب التوطين وخفض نسب البطالة في سوق العمل السعودي!

فقد ساهمت جهود وتشريعات وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في انحفاض معدل البطالة لإجمالي السكان إلى ٤,٤٪ في الربع الرابع من عام ٢٠٢٣م بانخفاض قدره (٠,٧-) نقطة مئوية عن الربع الثالث، بينما حققت انخفاضا تاريخيا في معدل البطالة لإجمالي السعوديين قدره (٠,٩) نقطة مئوية لتصل إلى ٧,٧٪ عن الربع الثالث الذي كان يبلغ ٨,٦٪!

اللافت أيضا تسجيل انخفاض تاريخي غير مسبوق لمعدل البطالة بين السعوديات بفضل جهود دعم وتمكين المرأة وزيادة مشاركتها في سوق العمل بلغ (٢,٦) نقطة مئوية لتصل النسبة إلى ١٣,٧٪ عن الربع الثالث الذي كان يبلغ ١٦,٣٪، بينما استقر معدل بطالة السعوديين من الذكور خلال هذا الربع عند ٤,٦٪!

هذه الأرقام انعكاس لفاعلية برامج ومبادرات وقرارات منظومة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية لدعم منشآت القطاع الخاص لاستقطاب الكوادر الوطنية، فقد سجل عدد العاملين السعوديين في القطاع الخاص رقما قياسيا جديدا بلغ ٢,٣٢٥,٨١٤ مليون سعودي وسعودية، وتظهر البيانات استفادة نحو ١,٩ مليون سعودي وسعودية من البرامج التي يقدمها صندوق الموارد البشرية «هدف» والموجه لدعم تدريب وتوظيف وتمكين الكوادر الوطنية، حيث تجاوزت مصروفات الدعم المقدمة من الصندوق لتمكين السعوديين ٨,٧ مليار ريال خلال عام ٢٠٢٣م!

باختصار.. وطن يستثمر في أبنائه وبناته، هو وطن يستثمر في حاضره ومستقبله!