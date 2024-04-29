نبدأ جولة الصحف لهذا اليوم من تحقيق نشرته صحيفة تلغراف، أشارت الصحيفة إلى أن شركة الأدوية العملاقة أسترازينكا تواجه دعوى جماعية بسبب مزاعم أن لقاحها ضد كورونا تسبب في الوفاة وإصابات خطيرة في عشرات الحالات.

وتقول الصحيفة أن الشركة اعترفت لأول مرة في وثائق المحكمة بأن لقاحها ضد فيروس كورونا يمكن أن يسبب آثارًا جانبية نادرة، في تحول واضح قد يمهد الطريق للحصول على تعويض قانوني بملايين الجنيهات الاسترلينية.

ويقول المحامون بحسب الصحيفة إن اللقاح أحدث أثرا جانبيا كان له تأثير مدمر على عدد من الأشخاص.

وبعد طعن من الشركة في هذه الادعاءات مدة سنوات، قبلت أسترازينكا في وثيقة قانونية قدمتها إلى المحكمة العليا في شباط (فبراير) الماضي دعوى أن لقاحها المضاد لفيروس كورونا "يمكن، في حالات نادرة جدًا، أن يسبب بعض الأعراض".

وتم رفع 51 قضية أمام المحكمة العليا، حيث يسعى الضحايا وأقاربهم المكلومون للحصول على تعويضات تقدر قيمتها بما يصل إلى 100 مليون جنيه إسترليني.

وحدد العلماء لأول مرة وجود صلة بين اللقاح ومرض جديد يسمى نقص الصفيحات المناعية والتخثر الناجم عن اللقاح (VITT) في وقت مبكر من مارس 2021، بعد وقت قصير من بدء طرح لقاح كوفيد-19.

طلاب جامعة في كاليفورنيا يطالبون بوقف الحرب في غزة

لا يحق للسياسيين الضغط على الجامعات لقمع الاحتجاجات المناصرة لغزة

إلى صحيفة الاندبندنت التي نشرت مقالاً للكاتب الصحفي إيريك لويس، تحدث فيه عن الاحتجاجات المساندة للفلسطنيين في الجامعات الأميركية، بعنوان "لا ينبغي أن تتعرض الجامعات للضغط السياسي لقمع الاحتجاجات المؤيدة لفلسطين".

ويقول إيريك إن هناك جملة من القواعد يجب احترامها للسماح بالاحتجاج دون عنف، منها عدم التحريض أو إهانة كرامة وشخصية من نختلف معهم، "فليس كل فلسطيني معادٍ للسامية. وليست كل الأموال الإسرائيلية داعمة للعنف ضد الفلسطينيين".

ويرى الكاتب أنه لا يحق لأحد من الطرفين أن يمنع الآخر من التعبير عن رأيه بحرية، حتى وإن "رأوا في خطاباتهم أنها عدائية"، إذ من الطبيعي أن يتعرض الطلاب لوجهات نظر تغضبهم، ومن حقهم أن يجدوا الحماية من التهديد والعنف، ولكن ليس من الخطابات السياسية بحسب الكاتب.

ويعتقد إيرك أنه من حق المتظاهرين الموالين لإسرائيل أن ينظموا مسيرات وإدانة حماس، ولكن ليس من حقهم اللجوء إلى العنف والتشجيع عليه أو التحريض على الفلسطينيين، وهو أمر ينطبق على المتظاهرين الداعمين لغزة، إذ لا يمكنهم أيضا الدعوة إلى العنف ضد اليهود. ولا يمكنهم تهديد الطلاب اليهود في الجامعة.

ويرى إيريك أن "السياسين، و للأسف يحاولون كسب النقاط في هذه الظروف، ويحاولون التشكيك في مسؤولي الجامعات مهما فعلوا، سواءً قمعوا الطلاب أو تفاوضوا معهم، وسواءً حاولوا تهدئة الأمور أو وضعوا شروطاً للاحتجاج".

تعطيل الوصول إلى اتفاق

وإلى صحيفة هآرتس الإسرائيلية التي نشرت مقابلة مع مستشار رئيس الوزراء القطري المتحدث باسم وزارة الخارجية القطرية، ماجد الأنصاري، بعنوان "في كل مرة نقترب من التوصل إلى اتفاق، هناك تعطيل من كلا الجانبين"، هي المقابلة الأولى مع وسيلة إعلام إسرائيلية.

وقال الأنصاري "إن إسرائيل وحماس لا تظهران التزاما كافيا بالتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار وإطلاق سراح الرهائن".

وتحدث الأنصاري عن إحباط قطر من سلوك كل من حركة حماس وإسرائيل بشأن المحادثات للتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار وإطلاق سراح الرهائن، لاسيما في ظل الحاجة إلى التوصل إلى اتفاق في أقرب وقت ممكن لمنع المزيد من الضرر للرهائن.

وعند سؤاله عما إذا كان لا يزال من الممكن التوصل إلى صفقة إطلاق سراح الرهائن، (في إشارة إلى المقترح المصري الذي يتم دارسته حاليا من حماس وإسرائيل)، رفض الأنصاري تقييم فرص تقدم المحادثات، وقال: " نحن الآن عند النقطة التي توقفت فيها المحادثات فعليا وتمسك الجانبان بمواقفهما، وبالتالي سيكون من الصعب للغاية الوصول إلى أي استنتاجات أو توقعات".

وتطرق الأنصاري للدور القطري في عملية المفاوضات، وقال للصحيفة إنه "في الاتفاق الأول الذي انهار بعد سبعة أيام، كنا نأمل أن نرى المزيد من المرونة والجدية والالتزام من كلا الجانبين.. وأعتقد أننا تعاملنا بشكل إيجابي مع فرق التفاوض هنا في الدوحة، ونعتقد أنه كان هناك قدر كبير من الإخلاص في العملية نفسها، في تقديم وفهم ومراجعة الأفكار، وللأسف، لم تسفر هذه الجهود عن تحقيق هدفها على أرض الواقع، وهذا بالتأكيد قادنا إلى إعادة تقييم وساطتنا، وإعادة تقييم جدية الجانبين".

وبشأن جدية نية قطر في التراجع عن الدور الذي تلعبه في جهود الوساطة بين إسرائيل وحماس، قال الأنصاري للصحيفة "إذا رأينا أن المحادثات التي نجريها أصبحت مسعى ميؤوس منه، فإننا بحاجة إلى إعادة تقييم موقفنا ونرى كيف يمكننا أن نكون مفيدين في العملية نفسها. لأننا بصراحة، لا نريد أن يجري استخدامنا كجزء من إطالة أمد هذا الصراع".

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وعند سؤاله عن سبب انتقاده الشديد لنتانياهو، في شباط (فبراير) الماضي، عندما قال إن دعواته لحث قطر على ممارسة الضغط على حماس كانت "محاولة لإطالة أمد القتال لأسباب واضحة"، فسرها الأنصاري للصحيفة بأن مثل هذه التصريحات تعرقل جهود الوساطة، وقال "في كل مرة نقترب فيها من التوصل إلى اتفاق، كنا نجد أفكارا جديدة لتقديمها إلى الطاولة، وهذا يعتبر شكلا من أشكال التخريب، لأن التخريب قد يكون على شكل تصريحات أو أفعال تعيق الهدف الأساسي".

ووفقا للصحيفة، يرفض الأنصاري ادعاءات نتانياهو وغيره من كبار المسؤولين الإسرائيليين بأن قطر بحاجة إلى زيادة الضغط على حماس في المفاوضات وأنها لا تفعل ما يكفي لتشجيع الحركة على التحلي بالمرونة وتبني المقترحات التي تم طرحها على الطاولة.

وبشأن مدى جدية حماس في التوصل إلى اتفاق، قال مستشار رئيس الوزراء القطري للصحيفة "كنا نأمل أن نرى المزيد من الالتزام والجدية من كلا الجانبين. وكذلك كنا نأمل، بمساعدة شركائنا الدوليين، أن نتمكن من الضغط على الجانبين للتوصل إلى اتفاق، لكننا الآن نرى من كلا الجانبين عرقلة في الالتزام بالعملية نفسها وبالوساطة".

وذكرت الصحيفة أنها سألت المسؤول القطري عن تقييم قطر لهجوم حماس على إسرائيل في 7 تشرين الأول (أكتوبر)، وعما إذا كانت تعتبر حماس منظمة إرهابية. وقال الأنصاري: "نحن ندين أي استهداف للمدنيين بأي شكل من الأشكال.. سواء كانوا إسرائيليين أو فلسطينيين". وأضاف: "نحن ندين هذه الهجمات وندين قتل المدنيين، كما ندين الآن قتل المدنيين الفلسطينيين في الحرب".