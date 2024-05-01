ها نحن في ذروة الموسم الثقافي الإماراتي وتعدد فعالياته على مستويين محلي وعربي: الدورة ال 33 من معرض أبوظبي الدولي للكتاب، مهرجان الشارقة القرائي، افتتاح دارة الشعر العربي في الفجيرة، الدورة الثالثة من مؤتمر الموزعين الدولي في الشارقة، اتفاقيات نشر إماراتية ودولية موقعة هنا في الإمارات، إطلاق البرنامج الثقافي لمبادرة «رواق الأدب والكتاب» في أبوظبي، ندوة «الأدب في العالم الرقمي بين التحديات والتطلعات» ونظّمها المكتب الثقافي في الشارقة. وفي الوقت نفسه، وتوازياً مع هذه الفعاليات المحلية، كانت دائرة الثقافة تنظم جائزة الشارقة للإبداع – العربي القاهرة.

كل هذه الأنشطة المحلية جاءت في وقت واحد أو في أوقات متقاربة، من دون أن تتأثر حيوية أي نشاط في إطار واحد من التكامل والتنسيق والمتابعة الإعلامية المحلية والعربية، وبالطبع، لا ننسى الحدث الروائي الأبرز وهو جائزة «البوكر العربية» التي أوجدت هذا العام تفاعلاً إعلامياً واسع النطاق، فالفائز بالجائزة الشاعر والروائي باسم خندقجي أسير فلسطيني جعل من محنة الاعتقال فضاء للحرية من خلال الكتابة التي حققت له ولكل من مرّ بمثل هذه المحنة القاسية انتصاراً بالقلم والفن والمخيلة البشرية والإنسانية التي تتجاوز في قوّتها العبقرية حدود السجن والأَسر والاعتقال.

في معرض أبوظبي الدولي للكتاب، وفي تظاهرات النشر والتوزيع وصناعة الكتاب، تحضر أيضاً رموز ثقافية ونشرية وأدبية من العالم تقف مباشرة وعلى أرض الواقع على فضاءات كل هذه الظاهرة الثقافية الإماراتية في موسمها هذا الذي هو امتداد مهني وموضوعي للمواسم الثقافية الماضية، والتي تؤشر على مستقبل أكثر احتفاء بالكتاب والفنون والنشر والأدب في الإمارات.

الحراك الثقافي في الإمارات لا يقتصر على هذه الفترة بالذات التي تسبق فعاليات الصيف، بل يشكّل هذا الحراك، فعلاً، ظاهرة وليست حالة، إذ تتسم الظاهرة، عادة، بالديمومة والحركة، فيما الحالة هي وضع عابر لا يترك أثراً للذاكرة أو للتاريخ، وهو الأمر الذي انتبهت إليه جيداً مؤسسات الثقافة في الدولة من خلال وضع رؤى وأفكار للبنية الثقافية في الإمارات ذات طابع مستقبلي دائماً.

الحراك الثقافي في الإمارات وبهذه التعددية والتنوّع هو أيضاً قطاع بأكمله له إدارات ومؤسسات وكوادر عمل منذ السبعينات وإلى اليوم، واستطاعت هذه الكوادر، وهي شابة في الغالب، الاستفادة القصوى من التجارب الثقافية في العالم، ولعلّ من أبرز هذه التجارب حركة الترجمة في الإمارات من لغات العالم إلى العربية، ومن العربية إلى لغات العالم بحرفية عالية سواء في النقل من لغة إلى لغة، أو في صناعة الكتاب المترجم وإخراجه وتوزيعه. وهذا ملف آخر جدير بالكتابة الموضوعية والاحتفائية في آن واحد.