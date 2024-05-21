كييف: أكّدت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك في زيارة مفاجئة لكييف الثلاثاء أن أوكرانيا "تحتاج بشكل عاجل" إلى مزيد من أنظمة الدفاع الجوي لمواجهة القصف الروسي على منطقة خاركيف بشمال شرق البلد.

ووصلت بيربوك إلى أوكرانيا بعد هجوم ليلي جديد بمسيّرات متفجرة على خاركيف ومناطق أوكرانية أخرى.

وقالت الوزيرة الألمانية الثلاثاء بعد وصولها في قطار مسائي إلى العاصمة الأوكرانية "تدهور الوضع في أوكرانيا مجددًا بشكل كبير مع الغارات الجوية الروسية الكثيفة على المنشآت المدنية والهجوم الروسي الوحشي في منطقة خاركيف".

وأضافت أن أوكرانيا "تحتاج بشكل عاجل إلى تعزيز دفاعها الجوي" من أجل حمايتها من "وابل الصواريخ والمسيّرات الروسية".

وتزور بيربوك أوكرانيا للمرة الثامنة منذ بداية الغزو الروسي لأوكرانيا في 24 شباط/فبراير 2022.

وتسعى عبر زيارتها إلى طمأنة المسؤولين الأوكرانيين بشأن دعم ألمانيا والاتحاد الأوروبي لكييف حتى مع تصاعد وتيرة القتال، حسبما أكّدت الخارجية الألمانية.

وقالت بيربوك في كييف "يعتمد دعمنا على اقتناعنا العميق بأن أوكرانيا ستفوز في هذه الحرب".

وأشارت إلى أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يتوقع أنه "في مرحلة ما ستتراجع قوتنا لكن لدينا القدرة على الصمود".

وتطالب كييف الغربيين بمزيد من أنظمة الدفاع الجوي لحماية منطقة خاركيف المحاذية لروسيا والتي تتعرض باستمرار لضربات.

وكان الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أعرب في مقابلة حصرية مع وكالة فرانس برس الجمعة، عن خشيته من أن يكون الهجوم البري الذي بدأته روسيا في منطقة خاركيف بشمال شرق البلاد، بمثابة تمهيد لهجوم أوسع نطاقاً في الشمال والشرق.

وأعلن سلاح الجوي الأوكراني الثلاثاء أنه أسقط ليلًا 28 مسيّرة متفجّرة من طراز "شاهد" من أصل 29 أطلقتها روسيا لا سيّما على مدينة خاركيف ثاني أكبر مدن أوكرانيا ومناطق في جنوب ووسط البلد.

الهجوم على خاركيف

في خاركيف، تضررت نحو ثلاثين شاحنة وحافلة وسيارة فيما احترق منزلان ومرأب وحافلة صغيرة بسبب سقوط حطام مسيّرات، حسبما قال حاكم المنطقة أوليغ سينيغوبوف على تلغرام.

وأُصيب شخصان بجروح "بعد هجوم صاروخي على شركة نقل"، وفق سينيغوبوف.

وعلى الجانب الآخر من الحدود، أعلن حاكم منطقة بيلغورود الروسية فياتشيسلاف غلادكوف مقتل امرأة وإصابة ثلاثة آخرين الثلاثاء في هجوم بمسيّرة أوكرانية.

وتحدثت وزارة الدفاع الروسية من جهتها عن اعتراض أنظمة الدفاع الجوي الروسية لمسيّرتَين أخريين وصاروخ "فيلكا" أوكراني ليل الاثنين الثلاثاء.

واعتُرضت مسيّرة أخرى صباح الثلاثاء فوق منطقة كورسك الحدودية مع أوكرانيا، وفق المصدر نفسه.