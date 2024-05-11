واشنطن: أكد وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن تجهيز أوكرانيا بدفعة من الأسلحة قبل الإعلان عن المساعدات الجديدة لكييف. وقال أوستن للصحفيين تعليقا على إمدادات الأسلحة إلى أوكرانيا: "تحسبا لتلقي محتمل لتمويل إضافي تقدمنا قليلا مسبقا في إعداد بعض الأمور المهمة".

وأوضح أن كييف نفسها مسؤولة عن الأسلحة الأميركية في أوكرانيا ومصيرها النهائي، ولكن هناك حاجة ماسة إليها في المواجهات على محور خاركوف.

وأكدت روسيا أن إمدادات الأسلحة إلى أوكرانيا تتعارض مع التسوية، وتشرك دول الناتو بشكل مباشر في الصراع وأن أي أسلحة لأوكرانيا هدف مشروع لروسيا.