إيلاف من كان: تسبب تركيز الصحافيين بالمؤتمر الصحافي لفيلم "Kinds of Kindness" المشارك في مهرجان كان بإحراج الممثلة الأميركية إيما ستون، مع توجيه الأسئلة لها بشكل مكثف وعدم سؤال زملائها في العمل.

شهد المؤتمر الصحافي لفيلم الدراما والكوميديا السوداء "Kinds of Kindness" المشارك في مهرجان كان السينمائي الدولي بنسخته الـ77 إحراج بطلة الفيلم إيما ستون مع تسليط الأضواء عليها دون غيرها من باقي فريق العمل الذي اجتمع على المنصة لتلقي الأسئلة بعد العرض الأول للفيلم.

ورغم وجود فريق العمل الذي ضم ويليام دافو، مارغريت كورالي، جيسي بليمونز إلا أن أسئلة الصحافيين تركزت نحو إيما والمخرج اليوناني يورغوس لانثيموس متطرقين لتفاصيل المشاهد الجنسية التي قدمتها في الفيلم الذي حظي بردود أفعال إيجابية مع عرضه الأول في المهرجان.

ورغم أن جرأة إيما ستون ليست جديدة فقد سبق وكررتها مع يورغوس لانثيموس في فيلمهما "Poor Things" الحائز على الأوسكار، إلا أن الأسئلة تركزت بشكل أكبر على المشاهد الجنسية والتي أكد المخرج أنها جاءت موظفة في الأحداث مع تركيزه على الحركة في أعماله السينمائية. مؤكداً أنه يراها مهمة ويعتبر أن بداية الأحداث تبدأ من الحركة التي لا يسئ استخدامها وتوظيفها في الأحداث.

ودافعت إيما ستون عن مشاهدها في الفيلم معتبرة أن فلسفة المخرج اليوناني التي تعتمد على الحركة تتفهمها، لافتة إلى أن هناك تعبيرات كثيرة تكون من خلال الجسد وبالتالي وظيفتها كممثلة أن تقوم بتأديتها.

وخلال المؤتمر تحدث المخرج اليوناني عن كيفية تصوير فيلمه الجديد بالتزامن تقريباً مع فيلمه "Poor Things" الحائز على الأوسكار، مؤكداً أن الأمر كان ممتعاً للممثلين الذين اشتركوا في العملين حيث صور فيلمه الجديد مع انتظار انتهاء المؤثرات الخاصة بالفيلم الحائز على الأوسكار.