هل أصبحت الشفافية أمراً مُستنكراً وغير مرغوب به، خاصة في النطاقات العامة والتي لا بد أن يكون لدى الجميع علم بها حتى يذهب الشك وتُحترم تلك الجهات بمن يقودها دون التشكيك في مصداقيتهم وما يقدمونه من خدمات تصب في مصلحة ذلك النطاق أو تلك الوزارة.

أعطيك السي في..؟!

تلك كانت إجابة الأستاذ سعد اللذيذ الذي كان يقود المؤتمر الرياضي لهذا الأسبوع للإجابة عن أسئلة الوسط الرياضي لما لها من أهمية عظمى للجميع سواءً أندية أو جماهير عندما سأله الصحفي نايف الثقيل ما هي التجربة الفنية أو الخبرة الرياضية التي تؤهلك لقيادة برنامج الاستقطاب واكتشاف المواهب العالمية..!

سؤال جميل وبسيط جداً لمعرفة القوة الرياضية خلف من يقود تلك اللجان وهي حق للجميع.

ولكن أعتقد أن الحدة في الإجابة وعدم تقبل السؤال واستنكاره (أعطيك السي في) أمر غير مرغوب خاصة أن الأستاذ سعد اللذيذ هو المتحدث الرسمي لهذا المؤتمر ونائب رئيس رابطة الدوري السعودي للمحترفين والمشرف العام للجنة الاستقطاب، فمن حقنا معرفة من يقود هذا البرنامج وهل هو في المسار الصحيح للوصول للهدف المنشود الذي رسمته وزارة الرياضة والتي تسعى لتحقيق أعلى معايير القوة لرؤية 2030. لكن للأسف المؤتمر الذي كان ينتظره الجميع بشغف لحل الكثير من الاستفهامات خلف ما يدور في الأندية ولجان الاستقطاب ومبالغ الدعم لكل نادٍ انتهى بالكثير من التناقضات بين ما كان يدور في مقابلات سابقة وما حدث بالمؤتمر..!

هل سيكون هناك مؤتمر آخر لتصحيح اللغط وما يتم تداوله من تناقضات أثارت الوسط الرياضي والإعلان بكل صراحة عن الميزانية المحددة لكل نادٍ، وهل القضايا المالية لأي نادٍ من اختصاص لجنة الاستقطاب مما يؤثر على الدعم ؟!

حقيقة..

أعتقد أننا أصبحنا مع رؤية 2030 نسعى لتحقيق أعلى معايير الجودة والشفافية للوصول للأهداف المنشودة دون الخوف أو استنكار أي تصريح يصب في المصلحة العامة، وهذا ما تعلمناه من القائد المُلهم الأمير #محمد_بن_سلمان قائد الرؤية، والرياضة من أهم المشاريع التي تسعى المملكة للوصول به لأعلى مستويات النجاح فهو المشروع الأكثر إثارة في العالم والذي أصبح محط أنظار الجميع.

انتظار..الوسط الرياضي ينتظر خروج المتحدث الرسمي والمسؤول عن لجنة الاستقطابات بكل شفافية وجدية دون إثارة أي تساؤلات غير منطقية تشكك في مصداقية من يقود هذه المنظومة، فهل يستطيع ذلك ؟!