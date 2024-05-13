منذ انطلاقة رؤية السعودية 2030 وبرامجها الطموحة، ارتفع الوعي لدى المواطنين بمكامن قوتهم، وأعادوا اكتشاف أنفسهم من جديد في ثقافتهم وطاقاتهم ونمط حياتهم وتفكيرهم وزيادة ترابطهم والرغبة في العمل والإنتاج والابتكار والإبداع من أجل الوطن.

رؤية السعودية 2030، كما هو معروف، ارتكزت على ثلاثة محاور رئيسية هي: المجتمع الحيوي والاقتصاد المزدهر والوطن الطموح، كلها تهدف لجعل المملكة قوة استثمارية رائدة ومحوراً أساسياً لربط القارات الثلاث؛ بحسب موقعها الاستراتيجي الذي يصل بين أفريقيا وآسيا وأوروبا.

سأتحدث عن المجتمع الحيوي كون الرؤية -من وجهة نظري- خلقت حراكاً مجتمعياً وثقافياً كبيراً، فارتفع سقف الطموحات، وأصبحت الآمال حقيقة على أرض الواقع، بل وبتمكين أكبر ودعم لا محدود لكل من يرغب أن يعمل وينتج ويفكّر بإبداع وابتكار.

ورغم أن الممكنات والبرامج كثيرة، ولكن سأتحدث عن برنامج جودة الحياة ومبادراته؛ الذي أسهم بشكل واضح وملموس في تحسين وإثراء حياة الفرد والمجتمع عبر تمكينه للنشاطات الثقافية والترفيهية والرياضية وغيرها، دافعًا المجتمع إلى المزيد من الازدهار وتحسين جودة حياتهم.

إحدى مبادرات برنامج جودة الحياة اهتمامها بقطاع الهوايات عبر تطبيق (هاوي) والنظر له بمنظار مختلف ومغاير، ليس فقط بممارسة أي فرد أو مجتمع لديهم نفس الهوايات، بل قامت بتمكينهم وتوفير كافة متطلبات الممارسة للهواة، ولم تكتفِ بذلك، بل يجمع (هاوي) (12) جهة حكومية تحت مظلة واحدة لتقديم الدعم والتمكين للهواة من الجنسين في مختلف الهوايات.

(هاوي) أحدث نقلة مجتمعية وثقافية كبرى لدى فئة الشباب من الجنسين على وجه الخصوص، وواكب الثراء والتنوع الكبير في الهوايات وتمكين ممارستها ودعم انتشارها في كافة مناطق ومحافظات المملكة؛ لضمان دعم نمو واستدامة قطاع الهوايات في المملكة؛ الذي يشهد تنامياً متزايداً؛ وفق خطط استراتيجية وضعها مركز برنامج جودة الحياة حتى لمن هم دون الـ18 عاماً.

(هاوي) يقدم مجموعة من الخدمات عبر التطبيق، تساهم في تمكين ودعم الهواة والأندية مثل: تأسيس أندية - الانضمام للأندية المسجلة في هاوي - تستمتع بتجارب لهوايات مختلفة - تحجز مرافق ومساحات أو تطلبها حسب احتياجك - تقيم فعاليات ومسابقات لناديك وتأخذ عليها التصاريح - دعم مالي وحساب بنكي لكل نادٍ ببطاقة خاصة - تشارك في فعاليات الجهات الحكومية - تطلب تصميما لشعار ناديك أو منشورات لمنصات التواصل الاجتماعي - تستفيد من الدورات التدريبية لهوايات متنوعة - طلب متطوعين لفعاليات النادي وأنشطتها.

(هاوي) حققت أرقاماً واعدة في قطاع الهوايات حتى الآن؛ تمثلت في وجود أكثر من 855 نادياً، بينما بلغ عدد الأعضاء أكثر من 53 ألف عضو، في حين أقامت تلك الأندية ما يزيد على 972 فعالية إلى جانب تسجيل أكثر من 214 هواية.

البوم وبعد كل هذا التمكين للقطاع الذي أسهم في التوعية المجتمعية ورفع المستوى الثقافي بأهمية ممارسة الهواية والاستمتاع والتمكين الكبير لها، لم يعد لكل صاحب هواية عذر في أن يمارس هوايته المفضلة في ظل هذا التمكين الكبير للقطاع.