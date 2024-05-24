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في معرض الكتاب بالمغرب تزاحم قراء من أجل اللقاء بالروائي السعودي أسامة المسلم، كان هذا هو الخبر، وهو خبر مهم بالنسبة للمجتمع الثقافي ومحبي الروايات تحديدا.

تابعت التعليقات على الخبر فلاحظت أن البعض عبروا عن مفاجأتهم بهذا الخبر فجاءت الأسئلة: من هذا الكاتب، كيف يعرفونه ونحن لا نعرفه؟ تعليقات أخرى أشادت بالكاتب ووصفته بالكاتب المبدع، أشاد البعض بالتجمهر حول شأن يستحق، وهناك من انبهر، أو استغرب من وجود جمهور لهذا الكاتب خارج السعودية، البعض تمنى تحويل إحدى رواياته إلى الشاشة.

من أوائل من اكتشفوا موهبة هذا الروائي برنامج "إم بي سي في أسبوع" فقد حاورته قبل خمس سنوات في هذا البرنامج المذيعة المثقفة تغريد الهويش وقد وصفته بالكاتب المبدع، وهذا رأي لم يأت من فراغ لأنها قرأت كل رواياته.

شخصيا لم أقرأ للأستاذ أسامة المسلم لكني بعد خبر التجمهر وما تبع ذلك من تعليقات أغراني الموضوع بالتعليق من زاوية أخرى تمثلت بالملاحظات والتساؤلات التالية: