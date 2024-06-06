معظم الناس يبحثون عن أسهل الطرق لتحقيق أحلامهم، لذلك تجدهم يفشلون ولا يستطيعون تحقيقها؛ لأن الطرق البسيطة، في الواقع، لا تؤدي إلى أشياء كبيرة، إنما الوصول إلى النجاح والتميز يتطلب منك القدرة على الإصرار والتحدي، وأن تكون قادراً على مواجهة الفشل. ليس مهماً أن تنجح من البداية، الأهم أن تستمر في المحاولة مرة ومرتين وثلاثاً، لذلك إذا كنت تشعر بأنك غير قادر على الاستمرار فلا تكلف نفسك مشقة الطريق ولا تكاليف النجاح؛ لأنك سوف تضيع وقتك وجهدك دون أن تحقق النجاح الذي تبتغيه.

لذلك أنت لست الوحيد الذي تراوده الأفكار المجنونة ويرغب بتحقيقها، بل كثيرون تراودهم مثل هذه الأفكار، ولكن لماذا لا نرى تلك الأفكار قد تحققت؟ السبب ببساطة أن هؤلاء كفوا عن المحاولة ولم يتمكنوا من الصمود في وجه التحديات التي تعرضوا لها. فلو توافرت لديك الإرادة والعزيمة والرغبة والإصرار والمحاولة فسوف تحقق أحلامك وأفكارك، هارلاند ساندرز، مؤسس «كنتاكي»، نشأ في بيئة فقيرة وقد توفي والده وهو في سن مبكرة جداً واضطر لترك المدرسة لمساعدة والدته، وخلال فترة حياته تعرض للكثير من الانتكاسات، لكنه نجح بصفته طاهياً في مطاعم كنتاكي، وبدأ يطور نفسه في مجال الطهي، حيث لاحظ أن تحضير الدجاج في مقلاة حديدية يستغرق وقتاً أطول، ويمكن أن يؤثر على جودة الأكل، لذلك استخدم مقلاة الضغط، وهكذا.. حتى اكتشف الوصفة الأصلية لدجاج كنتاكي، ومع مرور الوقت تعرض لمشاكل جعلته يعرض مطعمه في المزاد، لكنه لم ييأس واستمر في العمل وعمل خلطة سرية بالدجاج المقلي الخاص به، وهذه الخلطة ساهمت في انتشار مطاعمه في أنحاء العالم.

المحاولة تعني عدم الاستسلام، بل تعني العودة بكل قوة وتركيز، الكاتب باولو كويلو كاتب رواية الخيمائي يقول: «لا يغرق المرء لأنه سقط في النهر، بل لبقائه مغموراً تحت سطح الماء».