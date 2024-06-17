ما زال عقلي المحدود، وتفكيري السياسي المتواضع، وفهمي القاصر لمنطق سياسة إدارة بايدن يجعلني أصل مع نفسي إلى حائط مسدود في استخلاص أي معادلة منطقية طبيعية لهذه السياسة.

آخر هذه التحديات العقلية غير المنسجمة مع بعضها من منظور أن هناك أفعالاً تؤدي إلى نتائج نهائية بدايات توصلنا إلى نهائيات متفقة مع البدايات.

آخر هذه المواقف التصريح الأخير لجاك سوليفان مستشار الأمن القومي في البيت الأبيض.

قال سوليفان بالحرف: «إن أمن دولة إسرائيل على المدى الطويل يعتمد على تكاملها الإقليمي وعلاقتها الطبيعية مع الدول العربية بما في ذلك مع السعودية». وأضاف سوليفان في ذات التصريح: «يجب ألا تفوت الفرصة التاريخية لتحقيق ضرورة أن تكون إسرائيل آمنة محاطة بشركاء إقليميين أقوياء كي تشكل جبهة قوية لردع العدوان ودعم الاستقرار الإقليمي».

هذا كلام الرجل حرفياً كما هو.

وأي تحليل موضوعي غير منحاز لهذه التصريحات سوف تصل بنا إلى طرح التساؤلات التالية:

أولاً: كيف يمكن لإسرائيل أن تنسجم مع محيطها العربي بشكل طبيعي وهي تدير علاقاتها في المنطقة من منظور القوة العسكرية الغاشمة، وممارسة سياسات فرض القوة المفرطة؟

ثانياً: كيف تتعاون إسرائيل مع جيرانها من أجل مواجهة «العدوان» إذا كانت هي مصدر العدوان؟!

ثالثاً: محور منطق سوليفان يعتمد وكأن كل شيء، وأي شيء، وأي دولة في المنطقة وجدت في الحياة وتكونت من أجل خدمة هدف وحيد، هو سلامة وأمن إسرائيل!

نحن مع السلام المنصف العادل المتسامح المتنور الإنساني، الذي يحقق مصالح البشر جميعهم، لكننا بالتأكيد نرفض الظلم ونقاوم التبعية.