تستمر العمليات الإسرائيلية في مناطق متفرقة من قطاع غزة، إذ قالت وكالة الأنباء الفلسطينية إن الجيش الإسرائيلي نفذ عمليات قصف على مناطق في جباليا وخان يونس والنصيرات ومناطق أخرى.

وأعلن الدكتور حسام أبو صفية، مدير مستشفى كمال عدوان مقتل نجله إثر غارات إسرائيلية على مخيم جباليا، مؤكداً أنه سيواصل عمله في المستشفى رغم ذلك.

ونشر أبو صفية مقطعاً مصوراً، يظهر وهو يؤدي فيه صلاة الجنازة على نجله قبل دفنه.

وأعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة، السبت أن حصيلة الحرب في غزة ، بلغت 42924 قتيلاً منذ السابع من أكتوبر/ تشرين الأول 2023، في حين تجاوز عدد الإصابات 100,833 جريحاً، بينما ما يزال الآلاف تحت الأنقاض، وفق الوزارة.

وأكدت وزارة الصحة مقتل سبعة وسبعين شخصاً خلال الثمانية والأربعين ساعة الماضية، مشيرة إلى مقتل أربعة فلسطينيين، بينهم فتاة، وإصابة آخرين بجروح مختلفة، ظهر السبت، في قصف طائرات إسرائيلية لمناطق شمال وجنوب قطاع غزة.

كما أفادت مصادر طبية فلسطينية، بمقتل ثلاثة مواطنين، وإصابة آخرين، في قصف طائرات إسرائيلية لمنزل عائلة مقاط في جباليا شمال القطاع، بالإضافة إلى مقتل فتاة وإصابة آخرين بجروح في قصف لمنطقة قيزان أبو رشوان جنوب مدينة خان يونس.

Reuters انتشال الضحايا الفلسطينيين من بين أنقاض منزل بعد غارة إسرائيلية في مدينة غزة

وعلى صعيد آخر، أعلنت المملكة المتحدة استعدادها لتسليم معلومات حول غزة إلى "محكمة جرائم الحرب"، إذ قالت المملكة المتحدة إنها ستنظر في تقديم معلومات استخباراتية تم جمعها من رحلات المراقبة فوق غزة إلى المحكمة الجنائية الدولية إذا طلب المحكمة ذلك.

وتُجري المحكمة الجنائية الدولية بالفعل تحقيقاً في "جرائم حرب مزعومة" ارتكبتها كل من حماس وإسرائيل.

حيث قام سلاح الجو الملكي البريطاني بمئات رحلات المراقبة فوق غزة منذ ديسمبر/كانون الأول الماضي، مستخدماً طائرات تجسس من طراز Shadow R1 متمركزة في قبرص.

وقالت وزارة الدفاع البريطانية إن هذه الرحلات الجوية كانت لجمع معلومات استخباراتية تتعلق بالرهائن الذين احتجزتهم حماس في السابع من أكتوبر/تشرين الأول من العام الماضي.

في المقابل نفت وزارة الدفاع البريطانية التقارير التي تفيد بأنها تقدم معلومات استهداف أوسع لإسرائيل، أو أن طائرات سلاح الجو الملكي البريطاني استُخدمت لنقل أسلحة إلى إسرائيل خلال حربها في غزة.

وقالت وزارة الدفاع في بيان: "تماشياً مع التزاماتنا الدولية، سننظر في أي طلب رسمي من المحكمة الجنائية الدولية لتقديم معلومات تتعلق بالتحقيقات في جرائم الحرب".

من جانبها اتهمت القائمة بأعمال مساعد الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية جويس مسويا القوات الإسرائيلية بإظهار "استخفاف بالإنسانية" خلال عملياتها الأخيرة في شمال غزة.

وقالت المسؤولة الأممية في بيان على مواقع التواصل الاجتماعي إنه "لا يمكن السماح باستمرار ما تفعله القوات الإسرائيلية في شمال غزة المحاصرة"، مضيفة أن "المئات من الفلسطينيين" قُتلوا وأُجبر عشرات الآلاف على الفرار، ومحذرة من أن "جميع سكان شمال غزة أصبحوا معرضون لخطر الموت".