من الأمور المهمة التي ينبغي التنبه لها خلال قيادة السيارة، ما يسمى بالنقطة العمياء التي ينخدع بها كثير من سائقي المركبات وتؤدي إلى الانحراف دون التأكد من وجود مركبة في الجوار، وهو ما يتسبب في الاصطدام بها خاصة في ظل عدم وجود مساحة كافية للتصرف وغياب ميزة التنبيه الخاصة بذلك عند بعض السيارات التي لا تتوفر فيها خاصية التنبيه على المرايا الجانبية.

شرطة أبوظبي وكعادتها في رصد الظواهر وتحليل الحوادث دعت السائقين إلى ضرورة التحقق من النقطة العمياء أثناء التجاوز بالمركبة أو تغيير المسار، للتأكد من عدم وجود مركبة في نفس المسار والحرص على استخدام الإشارات الجانبية بالمركبة في وقت مبكر مع تخفيف السرعة تدريجياً تفادياً لوقوع حوادث الاصطدام نتيجة للانحراف المفاجئ بالمركبات وهو أمر هام خاصة أن كثيراً منا اليوم يهمل استخدام إشارات الانعطاف ولا يستخدمها مطلقاً وكأنه يفترض من الآخرين التمكن من تحديد اتجاهاته والتصرف تبعاً لذلك.

وكما أشارت شرطة أبوظبي؛ فإن نظام التحقق من النقاط العمياء في بعض المركبات يعمل على تنبيه السائق في حالة مرور مركبة بالجوار أو وجود مركبة في حيز النقاط العمياء، ويتم التنبيه من خلال مرحلتين: الأولى يتم إضاءة «لمبة» صغيرة بالمرايا الجانبية للمركبة، والثانية عند فتح السائق للإشارة الجانبية ومحاولة تحول المركبة إلى الجهة التي يوجد بها مركبة أخرى في النقطة العمياء بالنسبة للسائق، يتم إصدار تحذير صوتي آخر لتنبيه السائق من وجود مركبة وتجنب وقوع حادث موضحة أنه يمكن تشغيل أو إيقاف النظام من خلال زر موجود بلوحة تحكم القيادة.

تلك الحقائق تحتم علينا ضرورة إلزام وكلاء السيارات باستيراد مركبات تتميز بمواصفات وأدوات السلامة تلك، كمواصفات قياسية نظرا لأهميتها خاصة أن كثيراً من المصانع الحديثة باتت تزود مركباتها اليوم بأنظمة هامة للغاية اتضحت فاعليتها في تجنب الحوادث كأنظمة فرامل الطوارئ وتحديد المسار والرادار الأمامي والخلفي ومجسات الخلف والأمام وكاميرا الرجوع للخلف وهي متطلبات باتت أساسية في حياة اليوم وأنظمة المرور المتطورة وحالة التشتت التي يعيشها بعض قائدي المركبات التي ستستفيد من تلك الخدمات بشكل إيجابي.

إضافة إلى ذلك فإن كثيراً من تلك الأنظمة يمكن إدخالها على المركبة عبر السوق المحلي، خاصة نظام النقطة العمياء ومجسات الرجوع للخلف والكاميرات وهي هامة وضرورية، ويجب أن تكون من بين الخيارات الأساسية لأصحاب المركبات؛ فالتزود بتقنيات حديثة في مجال السلامة أهم بكثير من إكسسوارات خارجية لا فائدة منها.