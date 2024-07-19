إن التاريخ الاجتماعي للمجتمع القبلي يرتبط برباط وثيق ببيئته وظروفه الجغرافية، حيث يمكن القول إن كثيراً من أشكال التعبير الاجتماعي قد ولدتها ظروف البيئة الجغرافية. ولم يؤدِّ هذا التعبير إلى اختلاط الأنشطة الاجتماعية والاقتصادية، إنما دفعت المجتمع أو بعض أفراده إلى الانتقال من مكان إلى مكان آخر مما أدى إلى تباين في التنظيم الاجتماعي.

ولا تختلف شخصية القبلي من مكان إلى آخر ومن قبيلة إلى أخرى، ذلك أن مفهوم العرف القبلي سائد بين جميع القبائل، فتعد هذه المفاهيم مكونات أساسية في بنية الشخصية نفسها، إلا أنه إذا كان ابن العشيرة في المناطق العربية ليس من سلالات مختلفة، فإنه من المعقول تماماً أنه لا بد أن يكون هناك عناصر مشتركة تظهر في إنتاج هؤلاء الناس جميعاً.

فكما ذكر توماس إدوارد لورنس، في كتابه أعمدة الحكمة السبعة: "منذ الوهلة الأولى، ترى وضوحاً شاملاً وصلابة في المعتقد، لم يكن لديهم أمور وسط في رؤياهم، فهم أناس يرون بلونين (أبيض، أو أسود) فقط. فهم أناس جازمون، يحتقرون الشك، أفكارهم متحررة من القلق والأوهام إلى أقصى الحدود، اعتادوا على المغالات باختيارهم، وبدت عدم الترابطات أحياناً لتكسبهم تأرجحاً على الفور، إلا أنهم لا يرضون بحلول وسط مطلقاً، فهم يسعون وراء متضاربات منطقية عدة، ليصلوا إلى أهداف بسيطة، ودون إدراك أو فهم هذا التضارب أو التعارض، وهم برباطة جأشهم وحكمهم الهادئ، يتأرجحون بين خط متقارب."

فإنه من المنطق أن نجد هذه الملامح المشتركة، إذ إنهم يجتمعون فرادى وجماعات على رأي واحد دون الخروج على كبيرهم، سواء كان شيخ القبيلة أو الأب أو القائد، وذلك يرجع إلى امتداد المكان وقسوة الطبيعة، مما يحملهم على التلاحم واختيار القائد وطاعته إلى حد العلاقة الأبوية والتبجيل وهو ما فرضته عليهم سلطة المكان. فقد أكسبتهم طبيعة المكان كثيراً من القوة وكثيراً من التلاحم، لما تفرضه هذه الطبيعة من الوحشة ومن اتساع الأفق، فالطبيعة الصحراوية قاسية، اتخذ منها فردها قساوتها وأيضاً صلابتها، كما أن الطبيعة غير غائمة وغير مُشجرة ذات جبال صخرية وعرة، وبالتالي يكون لديه سعة في أفق التفكير وذلك على العكس من سكان الأودية، كما أنه لا يخلو الأمر من الخوف من المجهول وهو ما فرضته عليهم سلطة المكان. وفي هذا الشأن يقول: "إنهم شعوب الفورات، الجيشانات، سلالة العبقرية. وإن حركاتهم مؤثرة أكثر، ومتناقضة مع هدوئهم اليومي، وعظماؤهم أعظم تناقضاً بالنسبة لإنسانية صغارهم، وقناعتهم هي غريزة، ونشاطهم حدسي، وكانت العقائد أعظم إنتاج لهم، فهم تقريباً كانوا محتكِروا الديانات الملهمة، فثلاث من هذه الديانات ثابتة لديهم... فقد كانت تلك نجاحات سامية، وقد احتفظوا وأبقوا على إخفاقهم لأنفسهم، وإن حواشي وأهداب صحاريهم نثرت معتقداتهم" . كما أن هذه الطبيعة الطليقة الحُرَّة على الدوام قد أكسبتهم حباً وشغفاً بالحرية، فهم يمقتون المال زاهدين فيه وفي أي أشياء أخرى في سبيل الإحساس بالحرية المكتسبة من طبيعة الصحراء.

" إن بدوي الصحراء، يولد وينشأ بها بكل كيانه، وروحه لتلك الأرض التي يعجز عنها المتطوعون، ولسبب ما يشعر به دوماً، أنه يجد نفسه طليقاً بشكل ثابت. وهو يفتقد الروابط المادية، الراحة والرفاهية، وكافة الكماليات والتعقيدات الأخرى لينجز ويحقق حرية شخصيته التي تلازم الجوع والموت".

ومن الصعب تغيير أفكارهم أو معتقداتهم، أو أي رأي آخر دخيل عليهم، فهذا التلاحم غير المعلن بينهم وبين بيئتهم يجعلهم شديدي التمسك بعقائدهم وأفكارهم فهي جزء من حريتهم. إن العرب قد تذوقوا الحرية، فلم يكن بإمكانهم أن يغيروا أفكارهم، وأيضاً سلوكهم بسرعة. ولا يسمحون لأي غريب بالاقتراب من طبيعتهم، وما تحملها من خصائص يعتبرونها جزءاً لا يتجزأ من ذواتهم، فهم شديدو الغيرة عليها، ولا يحتكرونها لأنفسهم في الوقت ذاته!

وبذلك فهو يرد على بعض الآراء الغربية وفكرتهم عن العرب فيقول: "إن هؤلاء الرجال قد نظروا للصحراء على أنها أرض جرداء قاحلة، أو تحمل بحرية كل ما تختاره، ولكن الحقيقة، إن كل تلة وكل وادٍ فيها له أو لها رجل يعتبر مختصاً ومطلعاً بها ويمكنه أن يؤكد بسرعة حق عشيرته وقبيلته فيها ضد أي اعتداء أو عدوان. وحتى الآبار أو الأشجار يوجد لها أسيادها، الذين يسمحون للناس أن يوقدوا من أشجارها ويشربون من آبارها بحرية، طالما تطلبت حاجتهم لذلك، ولكنهم في الوقت نفسه (هؤلاء الأسياد) يدققون بشكل مستمر في كل من يحاول أن يحوِّل ملكيتها لحسابه أو أن يستغلها أو أن يحوِّل إنتاجها لصالحه، أو منفعته الخاصة من بين الآخرين. إذ إن الطبيعة والعناصر الموجودة فيها هي للاستخدام الحر لكل شخص صديق معروف من أجل استخدامها في أغراضه الخاصة وليس أكثر، والنتائج المنطقية هي في تقليص هذه الرخصة، ليقتصر امتيازها على رجال الصحراء، وقسوتهم وصلابتهم بالنسبة للغرباء غير المزودين بالتعريف أو الضمان، حيث الأمن المشترك يكمن في المسؤولية المشتركة للأقارب".