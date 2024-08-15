رامي الخليفة العلي



‏الصراع العربي الإسرائيلي ميّز القرن العشرين بكل ما فيه من مآسٍ ومرارات واعتبرت الدولة العبرية بأن أزمتها الحقيقية هي مع الدول العربية وعنوان النصر هو بتحقيق التفوق الإستراتيجي والعسكري، لذلك عملت على بناء قوتها العسكرية وتفوقها النوعي بمساعدة من الدول الغربية سواء الولايات المتحدة الأمريكية أو قبلها بريطانيا وفرنسا، وبالتالي وجدت أن أزمتها يمكن أن تحل عبر إضعاف الدولة العربية، بل الاتجاه بها إلى حالة من التفسخ، ساعدها في ذلك الدعم الغربي الذي ضغط بشدة على الدول العربية تحت عناوين الديمقراطية والحرية وما إلى ذلك، بل إن إسرائيل أجرت تفاهمات من تحت الطاولة مع بعض تلك الأنظمة العسكرية. لكن هذه التركيبة الداخلية من جهة والضغوط الخارجية التي تبنتها الدول الغربية أدت في نهاية المطاف إلى إشعال المنطقة العربية وسقوط عدد من الأنظمة السياسية، فراحت إسرائيل ومن خلفها الولايات المتحدة الأمريكية تتفاخر بقدرتها على إضعاف تلك الدول. ولكن في حقيقة الأمر فإن العوامل الداخلية والخارجية في عدد من الدول العربية أنتجت تربة خصبة لظهور تنظيمات ما قبل الدولة والتي أصبحت مرتبطة بأجندات خارجية وأصبحت هذه التنظيمات خطراً على المنطقة والعالم وأداة في صراعات المنطقة، ومنها الصراع بين إيران وإسرائيل، وبالتالي انتقلنا إلى شكل جديد من أشكال الحروب القائمة ما بين إسرائيل وتلك التنظيمات.

‏أزمة إسرائيل أنها تتعامل مع هذه التنظيمات باعتبارها دولاً، وبالتالي تعتقد بأن إلحاق الخسائر المادية والبشرية بالدول التي تنطلق منها هذه التنظيمات سوف يقنع هذه الأخيرة بأن تتوقف عن مهاجمة إسرائيل، وهذا أمر لم يحدث في التاريخ ولن يحدث هذه المرة وكل ما سيحدث هو مزيد من الآلام لشعوب المنطقة واستمرار الصراع الذي لا تعرف خواتمه، ومازالت تل أبيب مصممة على أن الأزمة والمشكلة يمكن حلها بتفوق عسكري، لكن هذا المنطق لم يعد يجدي حقيقة. إن حل الصراع العربي الإسرائيلي يبدأ أولا بإعادة الحقوق إلى أهلها والرجوع إلى مبدأ حل الدولتين وإقامة دولة فلسطينية قابلة للحياة. وقبل ذلك وبعده إعادة الاعتبار للدولة العربية وأن تعمل دول المنطقة والمجتمع الدولي من أجل إنهاء الصراعات الداخلية الموجودة في عدد من دول المنطقة العربية ومنها اليمن ولبنان وسوريا، وبالمناسبة كان للمملكة العربية السعودية دور أساسي في محاولة وضع حد لكل الصراعات الداخلية الموجودة في المنطقة، فقد دعمت الشرعية في اليمن، ودعمت استعادة سوريا لمقعدها في الجامعة العربية، وكذلك دعمت الحكومة العراقية على امتداد السنوات الماضية، وكان لها دور أساسي في محاولة حماية السلم الأهلي في لبنان على امتداد عقود مضت، ولكن أمام التعقيدات السياسية والإستراتيجية ونظرة كثير من الدول إلى مصالح آنية.. فقد استمرت تلك الصراعات حتى أصبحت تهديداً للأمن والسلم الدوليين برمته وحان الوقت لاستعادة الأمن والاستقرار وبناء الدولة العربية الحديثة، فهذا هو الضمان الأول واللازم للأمن والاستقرار في المنطقة برمتها.