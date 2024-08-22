تحتفي الإمارات باليوم العالمي للعمل الإنساني في 19 أغسطس من كل عام في ظل تلك الظروف الصعبة والتداعيات والحروب والضرر الذي تعانيه أغلبية شعوب العالم، ونستذكر الكثير مما قدمته الإمارات في المجال الإنساني للعالم والإنسانية سيراً على نهج المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، في العمل الخيري ومد أياديه البيضاء لمختلف شرائح الفاقة والفقر في العالم.إن قيم التسامح كانت في روح وقلب والدنا الشيخ زايد، رحمه الله، والتاريخ يشهد على ذلك. ففي عام 1971 أسس صندوق أبوظبي للتنمية، وكانت من مهامه دعم الأشقاء والإسهام في المشروعات التنموية التي تسهم في رخاء وتقدم الشعوب. لقد حصل المغفور له الشيخ زايد على الكثير من الأوسمة والدروع والتكريمات من مختلف دول العام تقديراً لما قدمه من خدمات جليلة للإنسانية، سواء داخل الإمارات أو خارجها، لقد تصدرت أعماله المنظمات والهيئات الحكومية العالمية.إن قائمة ومنجزات وأعمال والدنا الراحل المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، طويلة وممتدة، تشمل كافة المجالات الإغاثية والإنسانية والخيرية، ولا يمكن حصرها، ومن الجميل أننا نستلهم من هذه الأعمال كل هذه القيم لتستمر قافلة الأعمال الإنسانية للتخفيف من ضحايا الحروب والنزاعات وفي مقدمتها عملية الفارس الشهم 3 التي قدمت من خلالها الدولة برعاية من صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، حفظه الله، إلى عشرات الآلاف من الفلسطينيين في قطاع غزة الكثير من المساعدات الغذائية والصحية وغيرها، وأطلقت حملة تراحم من أجل غزة التي شارك فيها الآلاف من المتطوعين داخل الدولة قاموا بتحضير المواد الإغاثية وتجهيزها لمساعدة هذه الشعوب المكلومة.لقد حقق العمل الإنساني في دولة الإمارات، الكثير من المكتسبات تمثلت في جملة من القرارات والمبادرات المهمة منها صدور المرسوم الاتحادي بشأن تشكيل مجلس الشؤون الإنسانية الدولية الذي يُعنى بالخطط والمبادرات والمشروعات ذات الصلة بالشؤون الإنسانية الدولية. كما أمر صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، بإطلاق «مبادرة إرث زايد الإنساني»، بقيمة 20 مليار درهم تخصص للأعمال الإنسانية في المجتمعات الأكثر حاجة حول العالم. إطلاق «مبادرة محمد بن زايد للماء»، لمواجهة التحدي العالمي المتمثل في ندرة المياه في العالم.كما أطلق صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، حملة «وقف الأم»، التي تهدف إلى تكريم الأمهات في دولة الإمارات، من خلال إنشاء صندوق وقفي بقيمة مليار درهم، لدعم تعليم ملايين الأفراد حول العالم بشكل مستدام... لقد أصبحت الإمارات منارة للعطاء والبذل والمحبة والإيثار، في يوم العمل الإنساني العالمي لنستذكر الأعمال الجليلة لهذا القائد العظيم، وكيف أصبحت دولتنا إحدى الدول المساهمة في العمل الإنساني والإغاثي على مستوى العالم.