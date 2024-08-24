خالد السليمان



في سوق إقليمي لقطاع الطيران يشهد تنافساً شديداً، جاء حصول «التنفيذي» على جائزتين من Global Brands كأفضل علامة تجارية فاخرة في قطاع الطيران، وأفضل علامة تجارية فاخرة في قطاع الضيافة على مستوى دول الخليج لعام ٢٠٢٤، مؤشراً على العمل المستمر والجهد الدؤوب ليحتل قطاع الطيران السعودي مكانته المتقدمة الطبيعية على المستوى الإقليمي !

شركة «التنفيذي» التي تأسست وفقاً لقرار مجلس إدارة الهيئة العامة للطيران المدني في عام ٢٠٢١، وتقدم خدماتها للمسافرين عبر المطارات تمثل أحد نماذج التخصيص لرفع مستوى الخدمات وتلبية احتياجات الضيوف وفق المعايير العالية التي وضعتها رؤية ٢٠٣٠ لرفع مستوى وكفاءة الأداء في جميع القطاعات، ومنها قطاع الطيران الذي يعتبر من أكثر القطاعات حيوية وارتباطاً بتجربة المسافرين المستفيدين !

وتنافس المطارات العالمية اليوم في الاستثمار لتلبية احتياجات شرائح من المسافرين من خلال خدمات خاصة لإنهاء إجراءات السفر والتنقل وصالات الضيافة الفاخرة، يتطلب قدراً كبيراً من الابتكار والإبداع في الأفكار لتكريس العلامة التجارية وتأثيرها للحصول على تجربة ضيف مرضية !

وبالتالي فإن فكرة خصخصة خدمات المكاتب والصالات التنفيذية لتوسيع شرائح مستفيديها في مطاراتنا تنسجم مع الحراك الذي تشهده المملكة والفعاليات الاقتصادية والرياضية والفنية والترفيهية وجعل مطاراتها محطات نشطة للمسافرين وكبار الضيوف مما يتطلب وجود خدمات مميزة تليق ليس بالعلامة التجارية لمقدم الخدمة وحسب بل بالعلامة الوطنية للمملكة العربية السعودية !

باختصار.. تفوق التنفيذي إقليمياً مؤشر على اختصار المسافات للوصول لمستهدفات أبعد مع اكتمال مشاريع تطوير وبناء مطاراتنا وعلى رأسها مطار الملك سلمان الدولي !