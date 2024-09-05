وليد الكاملي



منذ ما يقارب العام وأنا (أُموسق) الكلام والخواطر والآمال وأحيلها -اجتهاداً- إلى شعر بائس ولعل هذا كان بدافع المحاولة في اقتحام عالم الشعر الكبير جداً، حيث يكفي لإثبات حقيقة أن الشعر عالم هائل بحوره المتعددة وعوالمه الخفية التي تكمن في صوره وبيانه وموسيقاه بل حتى وتاريخه الممتد منذ قديم الأزل، وفوق كل ذلك ضخامة وفخامة الاسم البسيط بحروفه العملاقة بقيمته التي تجعل من صاحبه علامة فارقة تميزه عن كل من سواه.

والحقيقة أنني ومنذ الوهلة الأولى التي تلفُت فيها باتجاه الشعر قراءة ومحاولة وأنا استشعر صعوبة الحِمل وحِمل الصعوبة التي تُكبّل كل راغب في اقتحام هذا العالم (المؤنجن)، وحين أقول المؤنجن فأنا أعني بلوغه الدرجة الرفيعة من الامتزاج ما بين الإنس والجان، حيث يبدو للوهلة الأولى أن هذا العالم إنما هو مجرد نظم للكلام مع الاجتهاد في خلق صور مختلفة وقليل من البيان، إلا أن الأمر ليس كذلك أبداً؛ لأن الشعر وقبل أن يكون شعراً في واقعه كان -باعتقادي- نصف إنسان حقيقي وغير مثالي نبتت في أرجائه لغة تعلو لغته الأم امتزج مع قبيلة من الجان ليتفرد بثيمة يصعب تفسيرها أو القبض عليها. وهنا أتذكر رأياً لأستاذي القدير ومعلمي الأول الشاعر إبراهيم زولي يقول فيه إن الشعر صناعة، وأجزم أن زولي لا يدفع بالآراء جزافاً ودونما وعي بها لثقتي أنه يرفض المجانية فيها، فضلاً عن أنه العالِم بكثير من دهاليز الشعر، ومع ذلك فأنا أعتقد أنه لو لم يكن شاعراً بالإنجانية -عفواً- أقصد بالفطرة لما تصدى لهذا الرأي، ولكن لعله قال به لأنه الداعي دائماً إلى تجديد روح الفنون والآداب إجمالاً وليأذن لي هنا أن أخالفه الرأي من تجربة خجولة قد لا تذكر ولا تليق بتسمية تجربة أبداً لكنها كانت تجربة لمستُ من خلالها أن الشعر إذا صُنع فسد وأن الشاعر الذي يتذكر دائماً أنه شاعر لن يكون كذلك مهما حاول أن يمتطي كل تعريفات الشعر وأركانه وشروطه.

لأول مرة أشارف على الانتهاء من كتابة مقال دون أن أعرّج على موضوعات سابقة طرَقَت ذات الفكرة التي أكتب عنها، ولعل هذا يعود لشعوري بعلو شأن الشعر الذي لا يسمح لغير أهله بأن يتمادوا في «التخبيص» والكتابة عنه كما لو أنه ظاهرة اجتماعية أو حدث جماهيري عابر يقرر من يشاء أن يصطف أمامه مع غيره ليكتب عنه، لأن الشعر لا يُكتب عنه وإنما يكتب فيه وكل من لا يجيد الكتابة في الشعر يجب ألا يكتب عنه ويكتفي بلذة القراءة وهو ما قررت أن أفعله لاحقاً، حيث أعلن توبتي عن فكرة اقتحام عالم الشعر المجنونة التي أغرتني مؤخراً بسبب الانحياز الجماهيري لأهله وبريق وجنون الممسوسين به وأعتذر كثيراً لصديقي الشاسع الذي تحمّلني وغيري ممن أُصبنا بداء «الثرثرة» السيد السرد الذي آمل منه أن يغفر لي خطيئة المحاولة الفاشلة وأن يقبلني صديقاً له في كل منازله واسعة الأبواب.