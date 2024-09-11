أحمد الشمراني



• لا أرى سبباً يجعلنا أسيرين لمحتوى مأزوم يبدأ وينتهي بأزمة.

• من يغذي أي أزمة هو شريك فيها، لا سيما أنها تدور في حلقة مفرغة التكرار فيها لا جدوى له.

• الأهلي الذي تحاصره الأزمات يجب أن لا تستغل لخدمة أطراف لا يهمهم الأهلي.

• من السهولة بمكان أن أرفع وتيرة التصعيد وأقدم نفسي على أنني الأجرأ والأشجع وحامي الحمى، لكن هل هذا في مصلحة الأهلي؟

• قلنا ما يمكن أن يقال في الفترة الماضية وما لا يقال (رأي مكتوب ومشاهد ومسموع)، ونلنا من التفاعل ما يسد فاقة (الترند).

• انتهى الأمر وعلينا أن نتجه إلى ما يخدم الأهلي في قادم الأيام.

• هناك من يكرر كلامه كل لحظة وهدفه الانتشار وليس خدمة الأهلي.

• اقرأ أخي الأهلاوي المشهد وحذارِ أن تنجرف خلف أكاذيب وشائعات يجب إبطالها بالتجاهل.

• الأهلي اليوم ملك الدولة ولا يمكن تركه ضحية لأكثر من جلاد.

• هل تعلمون أن الأهلي كاد أن تُغرقه قضايا (الفيفا) لولا الصندوق؟ وهل تعلمون أيها الأهلاويون أن 44 قضية حُلت وتم تصفير الديون؟

• نعم كنا نتأمل بتعاقدات في الصيف، لكن الأمل في الشتوية أن تتم المعالجة.

• من ورّط الأستاذ طارق كيال في معلومات غير دقيقة سبق أن قال لي ما قال للحبيب طارق، فقلت: كلام رائع ومستعد أكتبه وأقوله بشرط إذا سُئلت عن مصدري أقول أنت، فقال نصاً: «تبي تورطني»، فقلت: وأنت تبي تورطني في معلومة كاذبة؟

• حتى البرامج التي أخذت الأهلي محتوىً سلبياً هدفها نيل أكبر عدد من المشاهدات.

• الأهلي استفاد من الدرس الماضي وسيلعب مبارياته الآسيوية على ملعب الجوهرة إلا إذا قالت الرابطة قولاً آخر.

• وقتها «ابشروا بي».