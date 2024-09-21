عبدالله خلف

تعريف الزواج في أميركا وبعض الأقطار الأوروبية، اتفاق ذكر وأنثى على الزواج والعيش معاً في مباني إيواء الشباب رغم عدم توافر النظافة وانتشار أمراض الجنس، وكثرة الأطفال غير معروفي النّسب، هذه العوامل تسبّبت في عوامل انهيار المجتمعين الأميركي والأوروبي.

هل العودة إلى الدين بعد هجرة الكنائس من وسائل الإنقاذ، هذه الانهيارات الاجتماعية تهدد المجتمعات الغربية... فالدين في الدول الإسلامية هو الحافظ الواقي.

المشرّدون الذين كبروا يهدّدون مجتمعاتهم، بالمقارنة نجد الدول الإسلامية ليس فيها من يأوي إلى المنعطفات ومداخل المحال التجارية والنوم في الطرقات، هذه الظاهرة لا تجدها في الدول العربية والإسلامية، قالها الملك فيصل بن عبدالعزيز، رحمه الله، للصحافة العالمية لا يوجد في دولنا مُشرّدون بلا مأوى إما يحتضنهم الأقارب أو الملاجئ الحكومية النظيفة، حيث يتوافر فيها الاغتسال للصلاة في أوقاتها.

كُتّاب غربيون وأميركان يرون أن أميركا على وشك السقوط الاقتصادي حتى بعد أن كسبت الحرب الباردة عام 1989 وحربي الخليج الأولى والثانية... ومن بين هؤلاء الكُتاب هنري آر نو، صاحب كتاب «سقوط أميركا» وشومسكي، أستاذ الفلسفة بمعهد ماساتشوستش للتكنولوجيا في بوسطن الأميركية، وصاحب كتاب «إعاقة الديموقراطية»، وكتاب «ماذا يريد العم سام حقاً»، والكاتب البريطاني الأصل بول كندي، الأميركي الجنسية، في كتاب «صعود وأفول القوى العظمى».

ويركز الكاتب هنري آر نو في كتابه «سقوط أميركا» على المشاكل الداخلية التي تواجه الولايات المتحدة الأميركية وذلك لتحولها إلى أكبر دولة مقترضة في العالم، وكذلك من سوء التعليم والمخدرات والتمييز العنصري وتدهور المرافق الأساسية ومصاعب البنوك، ويرى أن الولايات المتحدة أصبحت أكثر اعتماداً على الاستثمارات الأجنبية.

اقرأ كتاب: «نهاية التاريخ» لفوكوياما، وكتاب «سقوط وغروب الإمبراطورية الأميركية» لجورج فيدال... ويحدد بول كندي نقاط الضعف والقوة في أميركا، ومن حلول المشاكل انسحاب أميركا إلى الداخل لمواجهة المشاكل الداخلية.