لن تتوقف العودة إلى 11 سبتمبر (أيلول) في مؤسسات البحث. في دراسة لدار «غلوبال» اعتمد البحث الأرقام وحدها. النتائج مثيرة.

1 - الساعة 8:46 صباحاً، اصطدمت طائرة الخطوط الجوية الأميركية، الرحلة رقم 11، بالبرج الشمالي لمركز التجارة العالمي في نيويورك. اصطدمت طائرة ثانية، هي رحلة الخطوط الجوية المتحدة رقم 175، بالبرج الجنوبي بعد 17 دقيقة.

2 - اصطدمت طائرة ثالثة، رحلة الخطوط الجوية الأميركية 77، بمبنى البنتاغون في الساعة 9:37 صباحاً. وتحطمت طائرة رابعة، وهي طائرة يونايتد إيرلاينز، الرحلة 93، في بنسلفانيا في الساعة 10:03 صباحاً، بعد أن حاول ركابها التغلب على الخاطفين.

3 - نفذ هذه الهجمات الإرهابية 19 عنصراً مرتبطون بتنظيم «القاعدة». وكانت – ولا تزال – أكثر الهجمات الإرهابية دموية على الأراضي الأميركية.

4 - تم التخطيط للهجمات من قبل أعضاء ما يُسمى «خلية هامبورغ». وكان مقرها في هامبورغ، ألمانيا، وضمت زعيم الخلية محمد عطا.

5 - قُتل نحو 2.753 شخصاً في نيويورك، و184 شخصاً في البنتاغون، و40 شخصاً في بنسلفانيا. كما قُتل جميع الخاطفين الـ19.

التكلفة المالية للحرب على الإرهاب على الولايات المتحدة أكثر من 8 تريليونات دولار.

6 - وعلى الصعيد العالمي، تشير التقديرات إلى أن أكثر من 940.000 شخص لقوا حتفهم في حروب ما بعد 11 سبتمبر بسبب العنف المباشر في الحرب. ويقدر عدد الأشخاص الذين لقوا حتفهم بشكل غير مباشر في مناطق الحرب بعد 11 سبتمبر بما يتراوح بين (3.6) و(4.8) شخص تقريباً، ليصل إجمالي عدد القتلى إلى ما بين 4.6 و4.8 مليون شخص تقريباً ككل.