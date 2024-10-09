أحمد الشمراني



الليلة هنا حيث سنلتقي اليابان في حوار كروي ماتع.

اللغة يملك مفاتيحها إيطالي أنيق شفته مع الجمهور يغني ويطالب أن يرى من بدر ما رآه في لقاء الأهلي والهلال، لإدراكه أن الجمهور في مثل هذه المواجهات دوره مهم جداً.

اليابان منتخب ثقيل يملك لاعبين معظمهم محترفون في أقوى الفرق الأوروبية.

نحن كما هم نملك لاعبين يلعبون في دوري قوي جنباً إلى جنب مع أساطير كرة القدم، ومن هنا لا بد أن نكون كما نريد نحن كباراً.

ولا أظن أن هناك كبيراً في حضرة السعودية على كافة الأصعدة.. ومن يخاف ليس منا.

جدة كما هي مدينة متفائلة كتب لها كل الشعراء، لكن مع البدر ومحمد عبده كان الجمال أكثر.

ارتدت قبل المباراة بيومين الشال الأخضر استعداداً لسهرة الليلة التي سأكون جزءاً منها في عين المكان أردد مع الكل «العب يا كابتن ومثّل بلادك ولك الشرف».

جميلٌ طلال سلامة في صوته وأخلاقه وارتباطه بالمنتخب، كيف لا وهو من وضع بصمته على إنجازات كان فيها شريك فرح.

حضر مع الرابطة في بروفة استرجعنا من خلالها الذكريات مع كل الأجيال، واليوم امتداد للأمس يا صديقي العزيز.

لا أرى مشكلة في رفع شارة النصر، ومن يتحدى نلتقي بعد المباراة.