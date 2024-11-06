عقل العقل

قبل أسابيع أدلى المدير الرياضي برابطة دوري المحترفين بمقولة تطرق فيها لقضايا مهمة للرياضة السعودية من خلال منصة إعلامية وهذه في حد ذاتها مكسب ، بقية حديثه وخاصة ما يتعلق بهيمنة الهلال على المنافسات والبطولات المحلية ومشاركاته في القارة والعالم كان لهذه الجزئية رأي للسيد إيمينالو أثار الشارع الرياضي في المملكة وتعددت تفسيرات ما ذكره واختلف في الترجمة كل حسب أهواءه وميوله للأسف ، إيمينالو قال إنً بيئة الهلال هي من خلقت منه فريقاً لا يهزم وليس الأمر يتعلق بصفقات اللاعبين فقط ، وهو محق في رؤيته هذه، وكل يتذكر حسم الهلال لصفقات ليست كبيرة من حيث الأسماء والشهرة، بل ان الجمهور الهلالي كان في حالة خوف وترقب من هؤلاء اللاعبين ومقارنتهم بلاعبي أندية الصندوق من الفئة (أ) مثل رونالدو في النصر وبن زيما في الاتحاد ومحرز في الأهلي، وبالفعل اثبتت الادراة الفنية بالهلال بقيادة جيسوس أنها الأقدر والأكثر دراية بما يحتاجه فريقها للمنافسة وحصد الألقاب بعيدا عن الأسماء، وأثبتت الأيام أن ما قاله إيمينالو هو بالفعل ما جعل من الهلال الفريق الأقوي في الدوري والمنافسات الأخرى.

بعض متابعي الشأن الهلالي لم يعجبهم ما قاله المدير الرياضي للرابطة عندما قال إن الهلال سيواجه تحديات في المستقبل، وأنه يريد ذلك وأنه في صالح الدوري السعودي، البعض اعتقد أن الرابطة بأذرعها المختلفة سوف تعمل على خلق التحديات ومنها مثلاً قضايا التحكيم المتهم الأول في رياضتنا السعودية للأسف ولا أعتقد أن هذا ما قصده إيمينالو بل الهدف الأهم برأيه هو رفع مستوى التنافسية والمستوى في المسابقات السعودية ، تسيد الهلال وسطوة في الأعوام السابقة جعل بطولة الدوري تحسم في مراحل مبكرة، وهذا باعتقادي ما قصده المدير الرياضي للرابطة.

في هذا السياق، نجد دوري روشن وحتى الآن أكثر تنافسية والفارق النقطي بين فرق المقدمة متقارب جدا، وقد شهدنا مباراة من الطراز الرفيع من النواحي الفنية بين الهلال والنصر، ومع أن حكم المباراة لم يوفق فيها كثيراً، إلا أن مستوى المباراة كان قوياً ومتكافئا بل ان النصر اقرب للفوز ولكن الداهية العجوز جيسوس تدارك أخطاءه في التشكيلة وعدلها في الشوط الثاني، وعاد فريقه لبعض من مستواه المعروف، الاتحاد يفرقه عن المتصدر نقطة واحدة وهو مؤهل بكل المقاييس ان ينافس الهلال على بطولة الدوري هذا العام، بل يحصدها إذا استمر على مستواه التصاعدي والفرق الأخرى مثل النصر والشباب والقادسية لازالت لها حظوظ كبيرة في هذا الموسم ، المهم معرفة مكامن الخلل فيها ومعالجتها وقد أعجبني مدرب الهلال جيسوس بتصريحه بعد مباراة فريقه مع النصر بقول ان النصر كان أفضل منا في هذه المباراة، هذا ما نحتاجه وليس تبرير الفشل بقضايا ليس لها علاقة بالموضوع مثل دعم او صلاحيات رئيس ناد معين وهذه أفكار لتبرير الفشل.