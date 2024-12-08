موسى بهبهاني

قبل أيام قليلة حصل حادث أليم على طريق الفحيحيل السريع، راح ضحيته رجلا أمن من إدارة المرور العامة وقائد المركبة المعطلة على الطريق.

وصف الحادث:

تعطّلت إحدى السيارات على الطريق السريع فتوقفت في حارة الأمان على الجانب الأيمن من الطريق، وخلال الجولات التفقدية الميدانية لمركبات الإدارة العامة للمرور، شاهدت إحدى دوريات المرور ذلك، ركنت الدورية خلف المركبة المعطّلة لتقديم المساعدة، وتمت إنارة الأضواء (الفلشر) المثبتة على سقف الدورية لتنبيه قائدي المركبات الأخرى بوجود عائق على الطريق.

وبعد مرور فترة من الزمن اصطدمت مركبة بالدورية والسيارة المعطلة ما أدى إلى استشهاد رجلي الأمن وقائد المركبة المتوقفة.

جهات التحقيق بالحادث ستتوصل إلى أسباب هذا الحادث الأليم إن كان:

-قائد المركبة تحت تأثير الملوثات العقلية؟

- مشغولاً بالهاتف؟

- غير منتبه للطريق؟

-هناك علامات إرشادية تنبيهية تدل على وجود عائق بالطريق؟

( اتباع إرشادات الأمن والسلامة قد تنقذ الأرواح)

إرشادات الأمن والسلامة مهمة جداً للحفاظ على الأرواح وتجنّب وقوع الإصابات البليغة والحد من المخاطر المتوقع حدوثها، وذلك بتنبيه وتحذير السائقين من مخاطر الطريق أثناء سيرهم عليه، فهي تعطي مدلولات لقائدي المركبات للانتباه والحذر وتجنب الخطر أو تقليله.

ففي الطرقات تكون العلامات الإرشادية والأنوار التحذيرية مهمة جداً، خصوصاً عند وقوع أمر غير اعتيادي على الطريق.

والالتزام بإرشادات الأمن والسلامة تساهم في خلق بيئة آمنة تحمي الأرواح وتحافظ على الممتلكات.

لذلك، من المهم إقامة ما يلي:

أولاً، التوعية المرورية والوعي المجتمعي:

1/ إعطاء دورات مكثفة بالأمن والسلامة لمنتسبي القطاع المروري، والتنبيه بأخذ الحيطة والحذر من مخاطر الطريق.

بالإضافة إلى نشر تلك التوعية إلى منتسبي مؤسسات الدولة بأنواعها كافة.

2/ التنبيه بأن يتم ركن مركبة دورية المرور على مسافة آمنة من الأحداث الطارئة على الطرقات.

3/ الحذر ضرورة على طاقم مركبة المرور عند التعامل مع الحوادث بحيث يذهب أحد الأفراد إلى الموقع الطارئ ويكون زميله بعيداً عنه ويقوم بتأمين الطريق.

ثانياً، تزويد مركبات الإدارة العامة للمرور بما يلي:

1/ العلامات الإرشادية العاكسة نهاراً، والمضيئة ليلاً، يتم وضعها بمسافة آمنة خلف الدورية المرورية.

2/ المصدات البلاستيكية والأقماع الفسفورية العاكسة توضع على تلك المسافة الآمنة.

3/ الإضاءات الخاصة بالمركبات المرورية بحيث تكون متحركة (نقالة) تثبت على الاستاند بمسافة آمنة خلف الدورية (المسافة الآمنة تكون من 20/50 متراً) خلف مركبة المرور.

وآخيراً:

1/ تثبيت كاميرات لرصد ومخالفة كل من لا يلتزم بتطبيق القانون المروري عند السير على الطريق الفرعي والولوج إلى الطريق الرئيسي بسرعة كبيرة دون أن يتمهل ليتأكد من الدخول الآمن إلى الطريق الرئيسي.

2/ وضع مطبة في نهاية الطريق الفرعي ليضطر قائد المركبة من تخفيف السرعة قبل الولوج إلى الطريق العام.

3/ عندما أُلغيت حارة الأمان في الطريق

هل كان قراراً صائباً؟

هل تم حصر السلبيات والإيجابيات لذلك القرار؟

ختاماً،

نتقدّم بالمواساة لأُسر الشهداء ولكل أسرة فقدت عزيزاً على الطريق، وعظّم الله أجوركم ورحم الله موتاكم وأحسن الله عزاءكم - وقد وفدت أرواحهم إلى رب كريم -

اللهمّ احفظ الكويت آمنة مطمئنة، والحمد لله رب العالمين.