أحمد الشمراني



• لا شيء أجمل من أن تكون متصالحاً مع نفسك ومتسامحاً مع الآخرين.

• يقول الشاعر عطا الله فرحان: يجب على الشخص ان يعرف قيمة علاقته مع صديقه في حياته قبل مماته.

• التسامح والوفاء والعشرة والمحبة معانٍ كبيرة أحياناً نغفل عنها.. علينا أن نفعّلها دائماً.

•‏ من أجمل ما قيل عن التسامح: من الطبيعي أن نختلف ونعتذر ونُعاتب ونجتمع ونفترق ولكن الجميل أن نختلف بِذوق ونعتذر بِتواضع ونُعاتب بِرفق ونجتمع بِحُّب ونفترق بِود..

• وسطنا الرياضي وسط متسامح بُني على تواضع عند الفوز.. وابتسم عند الخسارة.

• يقول عبدالرحمن حمد عن المتسامح والمتصالح مع نفسه نواف التمياط حضر حضور (النبلاء) وغادر مغادرة (الأنقياء).

‏كان سفيراً فوق العادة للفن الرفيع والخلق الأرفع..

‏داعب المستديرة بكامل استقامته في المستطيل الأخضر فأهداها زمناً جميلاً وأضحى من أزكى نجومها تواضعاً عند الفوز وابتساماً عند الخسارة.. فتعادلت في روحه قيم الفرسان وجسارة الشجعان.

• خلك في ناديك.. تقال للمشجع من مشجع وليس من إعلامي لزميله الإعلامي.. هذا المفروض.. لكن الواقع أنها باتت قاسماً مشتركاً في حوار الإعلاميين.. فماذا بعد أن وصلنا إلى هذا الحد ؟

بعض الناس يمنحه الله القبول حتى في صمته وبعضهم يسلب الله منه القبول وإن كان كلامه أنهاراً من العسل. نسأل الله لنا ولكم القبول.

• أخيراً: ‏لا تصدق الكذبة التي ترضيك... ولا تُكذب الحقيقة التي تغضبك.