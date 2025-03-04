أحمد الشمراني
• لا شيء أجمل من أن تكون متصالحاً مع نفسك ومتسامحاً مع الآخرين.
• يقول الشاعر عطا الله فرحان: يجب على الشخص ان يعرف قيمة علاقته مع صديقه في حياته قبل مماته.
• التسامح والوفاء والعشرة والمحبة معانٍ كبيرة أحياناً نغفل عنها.. علينا أن نفعّلها دائماً.
• من أجمل ما قيل عن التسامح: من الطبيعي أن نختلف ونعتذر ونُعاتب ونجتمع ونفترق ولكن الجميل أن نختلف بِذوق ونعتذر بِتواضع ونُعاتب بِرفق ونجتمع بِحُّب ونفترق بِود..
• وسطنا الرياضي وسط متسامح بُني على تواضع عند الفوز.. وابتسم عند الخسارة.
• يقول عبدالرحمن حمد عن المتسامح والمتصالح مع نفسه نواف التمياط حضر حضور (النبلاء) وغادر مغادرة (الأنقياء).
كان سفيراً فوق العادة للفن الرفيع والخلق الأرفع..
داعب المستديرة بكامل استقامته في المستطيل الأخضر فأهداها زمناً جميلاً وأضحى من أزكى نجومها تواضعاً عند الفوز وابتساماً عند الخسارة.. فتعادلت في روحه قيم الفرسان وجسارة الشجعان.
• خلك في ناديك.. تقال للمشجع من مشجع وليس من إعلامي لزميله الإعلامي.. هذا المفروض.. لكن الواقع أنها باتت قاسماً مشتركاً في حوار الإعلاميين.. فماذا بعد أن وصلنا إلى هذا الحد ؟
بعض الناس يمنحه الله القبول حتى في صمته وبعضهم يسلب الله منه القبول وإن كان كلامه أنهاراً من العسل. نسأل الله لنا ولكم القبول.
• أخيراً: لا تصدق الكذبة التي ترضيك... ولا تُكذب الحقيقة التي تغضبك.
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