عثمان بن حمد أباالخيل

في عصر التواصل الاجتماعي أصبحت الجرأة والجريئون والجريئات كُثراً، واختلطت الجرأة مع الوقاحة ولم تحد هناك حدود. والجرأة كما جاءت في القاموس جرُؤ على الأمر أقدم عليه: - عبّر عن آرائه بجراءةٍ.

أما من تعاريفها: الجرأة تعبر عن شخصية قوية يمكنها القيام بسلوكيات فيها إقدام دون خوف من أحد، والجرأة هي القدرة على فعل شيء دون خجل من الناس وبشكل مختلف عن الآخرين.

الجرائم الإلكترونية وأسميها الجرأة الإلكترونية أصبحت ظاهرة لجذب الانتباه دون التفكير بتبعات هذا الفعل. كم هو مطلوب أن يكون الإنسان جريئا في قول الحق، والنصيحة، والشجاعة حين يتطلب الموقف ذلك. كذلك الجرأة في الدفاع عن الإسلام امام الآخرين، والشهادة حين يطلب.

وكم هو محبب أن يكون الإنسان جريئا في قول الحق والحوار مع الآخرين وإبداء الرأي دون مجاملة أو رياء. فإن الجريء هو من لا ينسى هدفه حتى وإن كان غارقاً في الصعوبات والمحن ولا يتداعى أمامها.

للأسف هناك من يدعي الجرأة ويمارسها كيف يشاء دون خجل أو مراعاة للآخرين إنها جرأة مقيتة وأسميها وقاحة وما أكثر الوقحين والوقحات من حولنا. وفي المقابل هناك من يتمني أن يكون جريئا لكنه لا يستطيع لأسباب نفسية واجتماعية. هل عدم الجرأة مرتبط بعدم معرفة الإنسان بقدراته وطاقاته التي يتميز بها؟. وما هو دور الآباء والأمهات في غرس الجرأة المحببة في نفوس أطفالهم؛ فالمجتمع بحاجة للإنسان الجريء؟.

وزارة التعليم، بمسماها الجديد، عليها دور كبير في غرس الجرأة على الكلام من خلال الحوار بين الطلبة والطالبات. وكم عدد الذين يخجلون ولا يستطيعون التعبير عن آرائهم، فالخجل عند الأطفال أسبابه بيولوجية وسببها فسيولوجية الدماغ، وعند الكبار عدم الجرأة لأسباب نفسية واجتماعية. لكن الخجل عندما يتحول إلى مرض يسمى بـ«الإرهاب الاجتماعي» والدراسات العلمية أثبتت أن الخجل هو أكثر الأمراض النفسية انتشارًا بين مجموع أي شعب بنسبه من 8 إلى 12 %. كفانا الله وإياكم من الإرهاب الاجتماعي الذي بدأ ينتشر بين شرائح المجتمع.

إنّ عدم جرأة الإنسان قد تفوت عليه فرصة كان يتمني أن يحققها منذ زمن ويخطط لها لكنه وقع في بئر عدم الجرأة. ومع هذا هناك طرق كثيرة ليصبح جريئا، منها أن يطور طريقة كلامه بمراقبته لحديثه وحديث الآخرين بالإضافة إلى التمثل بآداب القرآن الكريم والهدي النبوي الشريف. والثقة بالنفس وقدراته وسلوكه الحضاري. كن ذا مظهر لائق فالمظهر اللائق يكسبك احترام النفس والإحساس بالثقة والاطمئنان.

شخصيا أحد زملاء العمل ينطوي على نفسه غير جريء، مع علمي المسبق بمعرفته وخبرته وقدراته صمم أن يتحول إلى إنسان جريء.. عرف لماذا هو غير جريء من خلال القراءات الشخصية والطب النفسي والبحث الاجتماعي، لكم ان تتخيلوا كم هو سعيد حين عرف طريق الجرأة وعرف كيف يعبر عن نفسه في شتي تفاصيل الحياة.

إن الشجاع هو الجبان عن الأذى.. وأرى الجريء على الشرور جبانا - أحمد شوقي. يتصبب عرقاً ويزداد قلبه نبضاً وتعتّرق يديه ويبدي بالتلعثم هذا هو الإنسان غير الجريء حين يضطر للتحدث أمام الآخرين. والثقة بالنفس هي مفتاح الجرأة فكن وواثقًا فيما تفعل، وحتى واثقاً فيما تفكر، وفيما تخطط للمستقبل. وكن جريئا فيما تقول ولا تتعدَّ حدود الجرأة فتصبح في مهب ريح الوقاحة.. أبعدنا الله جميعاً عنها.