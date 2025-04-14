الخرافة والوهم يفعلان في الواقع أكثر مما تفعل الحقيقة ويصنع العلم في كثيرٍ من الأحوال، فالمهمّ هو «التأثير» وليس المصداقية العلمية.

لاحظ معي كلمة «التأثير» فهي مفتاح الحكاية، وإذا كان هذا الأمر صحيحاً في الماضي، قبل وجود الإنترنت والسوشيال ميديا، فهو أكثر صحّة وأعظم أثراً اليوم وفي الغد.

منصّات مثل «تيك توك» هي - اليوم - مصدر المعرفة وميدان التداول للخرافات، إلى جانب الحقائق طبعاً، لكن الأكثر رواجاً هو «الغرائب والعجائب» إلى جانب طعام العوام المعروف: الإشاعات والنمائم والفبركة.

«شاهد قبل الحذف»... هذه العبارة من أشهر عبارات التسويق والإغراء لإثارة انتباه المتابع، وكلما زاد الإغراب والإدهاش، انتشر المحتوى أكثر، وزاد «تأثير» هذا أو ذاك من صنّاع المحتوى.

نرجع للماضي وخرافاته، ففي عام 1638 حاصر السلطان العثماني مراد، بغداد، ليطرد منها جيش الشاه الفارسي الصفوي عبّاس، وتمّ له ذلك، وغادر السلطان العثماني بعدما ترك حكومة تدير بغداد والعراق، وبعض مدافعه التي حاصر بها سور بغداد، ومنها مدفع شهير عند عوام بغداد، هو مناسبة حديثنا سمّاه العامّة «طوب أبو خزامة» سبق لنا الإشارة لهذه الحكاية في هذا المقام.

غير أن مناسبة إعادة الحديث اليوم هي تعليق الباحث والكاتب السعودي ناصر الحزيمي حول اعتقادات عوامّ بغداد، سابقاً، بكرامات ومعجزات ومنامات هذا المدفع، لدرجة دفعت واحداً من أشهر علماء العراق الإصلاحيين محمود شكري الآلوسي تأليف رسالة بعنوان «القول الأنفع في الردع عن زيارة المدفع».

وللعلامة العراقي الأب أنستاس الكرملي بحثٌ لطيفٌ بعنوان «خرافات عوامّ بغداد» نُشر في مجلة «لغة العرب» 1914 اشتمل على جملة من أشهر خرافات وحكايات واعتقادات عامّة بغداد، الموروثة من أزمنة غابرة.

تعليق ناصر الحزيمي هو: «مما يذهلني في مثل هذه الوقائع هو قدرة العامة على صناعة الأسطورة الغرائبية المحكية بشكل مكتمل الأركان والإجابة عن الكثير من التساؤلات المكملة لحبكة الحكاية أو الأسطورة، لهذا أنا أرى أن هناك جوانب إبداعية في شخصية العوام أو السوقة تحتاج منا إلى الدراسة والتأمل، فمثلما الرعاع أو العامة أو السوقة فوضويون فهم ينتجون من خلال هذه الفوضى الشعر والحكمة والحكاية وغيرها من إبداع مشهدي أو تصويري أو سمعي، وجميعها تصب في صالح الإبداع الإنساني».

أتفق مع الأستاذ ناصر، ونحتاج إلى تحليل وفهم ميراث الخرافات عندنا - مثلاً - في الجزيرة العربية، مثل أسطورتي حمارة القايلة، والسعلو، وغيرهما.الأكيد أن هذه الخرافات لها جذورٌ ما، حياة وُلدت فيها، ومع الزمن «تكبسلت» على كبسولات الخرافات والحكايات. بل إن خرافات العوام، قد تكون سجّلاً هارباً من سلطة الرقابات الواعية المتعددة... تحتاج فقط إلى من يفكّ شِفرتها وينثر حبوب كبسولاتها من جديد.