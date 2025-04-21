ليلى الجابر



افتتاح ملعب جوهرة الرياض والذي حمل بادرة إنسانية تكريمًا لفهد المولد ففي يوم الإثنين الموافق 14 أبريل 2025 شهدت الرياض حدثًا رياضيًا وإنسانيًا مميزًا تمثل في افتتاح ملاعب جوهرة الرياض، وهي منشأة رياضية جديدة أُقيمت تحت إشراف شركة درة الملاعب لم تكن مجرد تدشين لملاعب جديدة بل حمل في طياته رسالة إنسانية نبيلة حيث كرست جميع الجهود لدعم أسرة اللاعب السعودي فهد المولد -شافاه الله- نجم نادي الشباب الذي يمر بظروف صحية صعبة، وتم تخصيص ريع المباراة الخيرية المصاحبة لكفالة 100 يتيم بالتعاون مع جمعية كيان، وبحضور نخبة من أساطير كرة القدم السعودية والخليجية إلى جانب مجموعة من الإعلاميين والشخصيات الرياضية البارزة.

تضمن الحفل مباراة خيرية جمعت نجوم الكرة السعودية والعربية فلم يقتصر الافتتاح على الترفيه فحسب بل كان الهدف الأسمى هو جمع التبرعات لدعم عائلة فهد المولد وتوجيه رسالة محبة ودعم له في محنته الصحية مع التأكيد على قيم التكافل الاجتماعي من خلال كفالة الأيتام.

ملاعب جوهرة الرياض تهدف إلى تعزيز القطاع الرياضي وتوفير بيئة مثالية لتطوير المواهب الشابة وتعزيز رؤية المملكة 2030 في الاهتمام بكل مجالات الرياضة، ومع ذلك فإن هذا الافتتاح كان استثنائيًا لربطه بين الإنجاز الرياضي والمسؤولية الاجتماعية مما يعكس الدور المجتمعي الذي يمكن أن تلعبه الرياضة بالسعودية.

حدث رياضي إنساني اجتماعي يحمل الكثير من الرسائل الإيجابية التي تعكس قيم ومكانة المجتمع السعودي. عبر العديد من الجماهير عن إعجابهم بهذه الخطوة النبيلة، كما أن الحضور اللافت لأساطير الكرة أضفى على الحدث طابعًا احتفاليًا مميزًا وأكد على مكانة فهد المولد في قلوب زملائه ومحبيه.

هذه المبادرة أظهرت كيف يمكن للرياضة أن تكون أداة لتوحيد الناس ونشر الأمل والتفاؤل، هذه المناسبة شاهد على أن الرياضة ليست مجرد لعبة بل هي لغة عالمية قادرة على تغيير حياة الأفراد وتعزيز قيم التكافل في المجتمع.

الدرعية.. العُلا

وفي نفس الليلة شهد ملعب الأول بارك مباراة الدرعية والعلا نهائي تاريخي لدوري الدرجة الثانية. كانت مباراة استثنائية جمعت بين فريقي الدرعية والعلا في ختام منافسات دوري الدرجة الثانية السعودي لموسم 2024-2025.

لم تكن هذه المباراة مجرد صراع على اللقب بل كانت تتويجًا لموسم طويل من الجهد والتنافس حيث ضمن الفريقان صعودهما إلى دوري يلو للدرجة الأولى.

انطلقت المباراة وسط حضور جماهيري لافت بلغ 18,637 مشجعًا مما أضفى أجواءً حماسية على ملعب الأول بارك والذي أثبت الشغف الرياضي لدى الجماهير والمجتمع السعودي بشكل عام.

استعدت رابطة دوري الدرجة الثانية لهذا الحدث بعناية حيث شملت الفعاليات عروضًا ترفيهية، وحفلًا غنائيًا أحياه الفنان عايض، حيث أسهما في تعزيز تجربة الجماهير وكانت تجربة استثنائية بحضور هذا العدد الكبير ووسط أجواء حماسية مميزة.

يدخل فريق الدرعية الذي تصدر المجموعة الثانية برصيد 74 نقطة بثقة عالية بعد موسم مميز بينما جاء العلا متصدر المجموعة الأولى برصيد 65 نقطة بعزيمة قوية لتحقيق البطولة وقد تم استخدام تقنية حكم الفيديو (VAR) لأول مرة في نهائي دوري الدرجة الثانية ما أضاف بعدًا احترافيًا ودقيقاً للمباراة وعزز من نزاهة التحكيم ودقة القرارات وأهمية كل دوري ونادٍ داخل المملكة العربية السعودية.

فرض نادي الدرعية سيطرته تدريجيًا على اللعب وفي لحظة حاسمة تمكن نادي الدرعية من تسجيل هدف الفوز الوحيد في المباراة ليشتعل ملعب الأول بارك فرحة بتحقيق اللقب رغم محاولات العلا العودة إلى المباراة إلا أن التنظيم الدفاعي للدرعية حال دون تسجيل أي أهداف لتنتهي المباراة بفوز الدرعية بنتيجة 1-0.

عبرت الجماهير، سواء في المدرجات أو عبر وسائل التواصل الاجتماعي، عن إعجابها بالمستوى التنافسي للمباراة والأجواء الرائعة التي شاهدناها في تلك الليلة

واحتفى مشجعو الدرعية بلقب فريقهم بينما أشاد أنصار العلا بالروح القتالية التي أظهرها لاعبوهم، كما أثنت الجهات الرسمية على جهود رابطة دوري الدرجة الثانية في تنظيم نهائي يليق بمكانة الحدث.

مباراة جمعت بين الإثارة والطموح والروح التنافسية في موسم مميز من دوري الدرجة الثانية وهذا انطباع إيجابي عن مستقبل الكرة السعودية وأهميتها لدى المسؤولين والجماهير.