منيف الحربي



‏قبل أيام صدر التقرير السنوي لرؤية السعودية 2030؛ الذي أشار إلى أن الكثير من الجهات حققت أرقاماً تجاوزت مستهدفاتها، وهو مؤشر يؤكد صواب المسار الذي تنتهجه القيادة الحكيمة ويثبت عزيمة أبناء وبنات هذا الوطن العظيم.

‏من أبرز القطاعات المؤثرة التي ساهمت وتساهم في هذا الإنجاز؛ يأتي قطاع الطيران السعودي وبأرقام تعكس نوعية الأفكار ومقدار الجهود المبذولة.

في هذا الإطار، سعدت شخصياً بأن أكون الأربعاء الماضي جزءاً من وفد سعودي ضم مسؤولين سياسيين واقتصاديين وإعلاميين برئاسة معالي مدير عام «مجموعة السعودية» المهندس إبراهيم العمر، حيث قام الوفد بزيارة مصانع شركة ايرباص بمدينة تولوز الفرنسية، وفي مأدبة عشاء وديّة تحدث رئيس الوفد باعتزاز عن المساهمة في تعظيم المحتوى المحلي، مؤكداً أن الصفقة التاريخية التي وقّعتها الخطوط السعودية لم تكن مجرد صفقة شراء طائرات، بل كانت محطة استراتيجية تضمنت شروطاً دقيقة تهدف إلى توطين التقنية وجعل المملكة مركزاً إقليمياً لصيانة طائرات ايرباص، بالإضافة إلى استخدام معدن التيتانيوم السعودي في صناعة هياكل الطائرات، الأمر الذي يفتح آفاق جديدة لصناعات محلية ذات طابع عالمي.

‏لم تقتصر الطموحات والعمل على الجانب الصناعي البحت بل شملت موضوعات لها ارتباط إنساني ووجداني لكنها تنطوي على تطوير فرص استثمارية أكثر تنوعاً وجدوى، سواء ما يخص منح تأشيرة عمرة لمدة 96 ساعة تصدر مع تذكرة الطيران لركّاب الترانزيت أو برنامج الحج الذي تعمل الخطوط السعودية على تحويله إلى تجربة متكاملة ميسّرة لا تنسى، تتجسد فيها روح الضيافة السعودية الأصيلة والخبرة النوعية الكبيرة.

‏هذه الخطوات أو القفزات المتسارعة تثبت الكفاءة السعودية في استثمار الإمكانات المتاحة وتحويلها إلى إنجازات ملموسة مع قدرة على ابتكار تجارب فريدة في عالم الطيران تجعل التميّز السعودي علامة فارقة لا تشبه الآخرين ولا يستطيعون منافستها.

‏لطالما كانت الخطوط السعودية رائدة في إبداعات السفر بلمسةٍ وطنية دافئة تعكس الروح السعودية النبيلة بكل تفاصيلها وتنقشها بفخر على امتداد الكرة الأرضية.

‏إن معدن التايتانيوم الثمين الذي تنتجه أرضنا والأماكن المقدسة التي تفخر بها أرضنا تمتزج مع عناصر كثيرة لتتحدّث عن أرضٍ تلامس السحاب.