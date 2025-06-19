كانت الحروب في الماضي تولِّد الأبطال والمراسلين. لم يكن التلفزيون المباشر قد عُرف بعد. ولذا؛ كان على المراسل أن يكون هو الصوتَ، والصورةَ، و«المؤثرَ» كما في لغة هذه الأيام. وقد يكون إرنست هيمنغواي أشهرَ وأهمَّ مراسل حربي، بعد تغطيته الحربَ العالمية الثانية، والحربَ الأهلية الإسبانية. ولم يعترف هيمنغواي مطلقاً بموقع آندريه مالرو، الذي أصبح في ما بعد وزيراً للثقافة في حكومة الجنرال ديغول. وتحولت رسائل هيمنغواي ومالرو من الجبهة أعمالاً أدبية مخلدة، بالإضافة إلى أن روايات الأول حُوّلت أفلاماً سينمائية كبرى. وقد صنعت الحروب «الصغيرة» أدباءها العالميين هي أيضاً، مثل تلك التي غَطّاها البولندي ريزارد كابوشينسكي في أفريقيا وأميركا اللاتينية.

وأغوت الحروب صحافيين عرباً، لكنهم تراجعوا عن إكمال المهمة الصعبة، وأشهرهم طبعاً محمد حسنين هيكل، الذي بدأ حياته المهنية مراسلاً لصحيفة «إيجيبشيان غازيت» خلال الحرب الكورية. واشتهر في لبنان ومصر خلال الحرب العالمية الثانية «الأستاذ الكبير إميل الخوري». وقد ترك مؤلفات من أهم وأجمل الرسائل الصحافية. وعندما عاد إلى لبنان بعد سنوات عمله في «الأهرام»، سَرَت إشاعات بأنه كان مقرباً من أنظمة أوروبا الشرقية، بل قيل إنه كان على معرفة بستالين. وروى الزميل الكبير سليم نصار أن الرجل كان يضع في معصمه ساعة يد مهداة إليه من ستالين، وعليها صورته.

انتهى عصر الرواية الحربية والرومانسية مع نهاية الجبهات وقصصها. وقد كانت للروس حصتهم الكبرى في هذا النوع من الأدب، وأعظمها إطلاقاً رواية تولستوي «الحرب والسلم»، ورؤية بوريس باسترناك «دكتور جيفاغو». كلتاهما مفعمة بمشاعر الحب والدراما. تخيلهما اليوم في البث المباشر وعمر الشريف (جيفاغو) يبعث برسلة عاجلة من كييف أو القرم.