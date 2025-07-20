سامي المغامسي



- اعتذار نادي الهلال عن بطولة السوبر السعودي أصبح الشغل الشاغل للبعض، بل أصبحت قضية اليوم وتحولت إلى قضية رأي عام، وكأنه أصبح لا يوجد قضايا أخرى غير اعتذاره.

- مطالبات بعقوبات رادعة للهلال مكافأة على ظهوره الرائع والمشرف للكرة السعودية والعربية والآسيوية.

- لم يأت اعتذار الهلال إلا بعد دراسة كافية من قبل إدارة الهلال من جدوى مشاركته بعد موسم صعب جداً، ومن حق لاعبيه ان يأخذوا قسطاً من الراحة للعودة إلى نشاطهم وقوتهم البدنية، بعد موسم جداً شاق، والمصلحة تتطلب عدم المشاركة التي قد يكون لها تأثير سلبي على الفريق.

- لماذا كل هذا الضجيج على اعتذاره، هناك لوائح وأنظمة لدى الاتحاد السعودي لكرة القدم. في حالة اعتذار الأندية عن المشاركات سواءً الداخلية أو الخارجية، فكل بطولة لها لائحة ولا مجال للاجتهادات، وعدم وجود لائحة تحدد نوع العقوبة في حالة الاعتذار ليس ذنب الهلال.

- موسم استثنائي للهلال مثّل السعودية في محفل عالمي، وقدم للعالم المشروع السعودي لكرة القدم، ويجب ان ينظر الاتحاد السعودي لكرة القدم بعين الاعتبار، ومنح فريق الهلال وجميع الفرق السعودية امتيازات وحوافز في حالة تحقيق إنجازات، وصول الهلال إلى أفضل (8) أندية في العالم ومقارعة أبطال أوروبا، بل يفوز عليهم إنجاز للكرة السعودية والعربية والآسيوية.

- لماذا كل هذا الضجيج حول الهلال، هل لأنه قدم صورة يستحق عليها كل الثناء والتقدير والتصفيق، مشكلة البعض ما زال يرى الأحداث من زاويته فقط ولا يفكر خارج الصندوق.

- مثل هذه الاعتذارات كان يجب أن يكون لها لوائح وضوابط تحفظ حقوق جميع الأطراف، وأن لا يكون هناك مجال للاجتهاد في تحديد العقوبات.