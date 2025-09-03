انضمام بلجيكا إلى قائمة الدول الغربية التي تزمع الاعتراف بدولة فلسطين على هامش أعمال الدورة العادية للأمم المتحدة في نيويورك في وقت لاحق من الشهر الجاري، يبعث برسالة أخرى مقلقة لإسرائيل، كونها غير منفصلة عن تحركات دولية أخرى للضغط من أجل وقف الحرب في غزة والحؤول دون ضم الضفة الغربية. بلجيكا كانت حتى آب/أغسطس الماضي من الدول المترددة بشأن الاقتداء بفرنسا وبريطانيا وكندا وأستراليا والبرتغال ومالطا، لذا يعتبر التغيير في موقفها تعبيراً عن اليأس من إمكان حصول تطور إيجابي في غزة في المستقبل القريب. وعلى وقع تفاقم الوضع الإنساني وانتشار الجوع والاستعدادات الإسرائيلية لاحتلال مدينة غزة، فرضت هذه الأحداث اهتماماً واسعاً داخل الاتحاد الأوروبي، وشهد اجتماع لوزراء الخارجية للاتحاد في كوبنهاغن السبت انقساماً شديداً إزاء الحرب الإسرائيلية، حيث حض البعض على ممارسة ضغط اقتصادي كبير على تل أبيب، بينما عارض آخرون بشدة مثل هذه الإجراءات. وتزامن القرار البلجيكي الذي أرفق بحزمة عقوبات على إسرائيل، مع انطلاق "أسطول الصمود العالمي" من برشلونة نحو غزة، ضاماً أكثر من 13 سفينة محملة بالمساعدات الإنسانية والدوائية، في مسعى جديد لكسر الحصار الإسرائيلي المفروض على القطاع، بينما توعدت إسرائيل باعتراض الأسطول ومنعه من بلوغ مقصده. الحراك الأوروبي يواجه بانتقادات أميركية حادة، ويذكر بأن مسألة الاعتراف بفلسطين، هي بمثابة مكافأة لـ"حماس"، في تبنٍ واضح لوجهة النظر الإسرائيلية. بيد أنه يتعين التوقف عند تصريح الرئيس دونالد ترامب لصحيفة "دايلي كولر" الإثنين، الذي اعتبر فيه أن "الحرب المستمرة في غزة تضر بإسرائيل"، مضيفاً: "إنها تحقق انتصارات على أرض المعركة، لكنها لا تحرز انتصاراً في عالم العلاقات العامة، الأمر الذي يضر بها"، لافتاً، وهذا هو الأهم، إلى أن جماعات الضغط الإسرائيلية تفقد نفوذها في الكونغرس. وتحدث تحديداً عن أن الجيل الشاب في الحزب الجمهوري وتيار "لنجعل أميركا عظيمة مرة أخرى" (ماغا)، أكثر تشككاً في دعم الولايات المتحدة لإسرائيل. كلام ترامب يقود مباشرة إلى تقرير صدر عن "معهد أبحاث الأمن القومي" في جامعة تل أبيب الأسبوع الماضي، أكد تراجع التأييد لإسرائيل في صفوف ناخبي الحزب الديموقراطي، وكذلك في أوساط الحزب الجمهوري، ليصل إلى استنتاج مفاده أن مكانة إسرائيل في الولايات المتحدة تواجه أزمة غير مسبوقة، بسبب الحرب على غزة. فلسطينيون نازحون جنوباً يركبون شاحنة محملة بأمتعتهم في وسط قطاع غزة. (أ ف ب) وحتى في الداخل الإسرائيلي، تتوالى الأنباء عن أزمة متصاعدة بين رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ورئيس أركانه الجنرال أيال زامير، على خلفية القرار السياسي باحتلال مدينة غزة. وكشف تقرير لموقع "واي نت" الإسرائيلي، أن زامير حذر خلال جلسة المجلس الوزاري المصغر الذي يعنى بالشؤون الأمنية والسياسية الأحد، من أن خطة السيطرة على مدينة غزة، ستؤدي إلى تولي حكومة عسكرية إسرائيلية إدارة القطاع، على غرار ما كان عليه الوضع عقب حرب 1967، واتهم المستوى السياسي بعدم إعداد أي بديل لمرحلة ما بعد انتهاء الحرب. وفي المقابل، قابل نتنياهو تحذيرات زامير بالتجاهل، إلى درجة رفضه الخوض في نقاش حول مسألة موافقة "حماس" على اتفاق جزئي لوقف النار يقضي بإطلاق عشرة أسرى إسرائيليين من أصل 20 أسيراً يعتقد أنهم لا يزالون على قيد الحياة. ما هي توقعات الرد الإسرائيلي على الضغوط الدولية وموجة الاعترافات المتوقعة بدولة فلسطين؟ هناك رأيان داخل الحكومة الإسرائيلية، أحدهما يدعو إلى ضم كامل للضفة الغربية، والآخر يميل إلى الاكتفاء بضم منطقة غور الأردن، مع تكثيف الاستيطان على غرار مشروع بناء 3400 وحدة استيطانية في منطقة "إي 1" بما "يدفن" فكرة الدولة الفلسطينية مرة واحدة وإلى الأبد، وفق تعبير وزير المال الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش.