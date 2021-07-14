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سانت لاري سولان (فرنسا) (أ ف ب): عزّز السلوفيني تاداي بوغاتشار حامل اللقب صدارته في الترتيب العام للنسخة الـ108 لطواف فرنسا للدراجات الهوائية عقب فوزه بالمرحلة السابعة عشرة الجبلية الأربعاء بين موريه وبورتيه.

على ارتفاع 2215 م عن سطح البحر، فرض بوغاتشار نفسه نجماً للمرحلة السابعة عشرة بإحرازه المركز الأول قاطعا مسافة 178,4 كلم بزمن خمس ساعات وثلاث دقائق و31 ثانية بمعدل سرعة وسطي 35,3 كلم/ساعة بفارق ثلاث ثوان عن الدنماركي يوناش فينغيغارد وأربع ثوان الإكوادوري ريشارد كاراباس الوحيدين اللذين هربا معه قبل الصعود الجبلي الأخير في سانت لاري سولان قبل ثماني كيلومترات من خط الوصول.

وهي المرة الثانية التي يحرز فيها بوغاتشار (22 عاما) المركز الأول في إحدى مراحل نسخة هذا العام بعد المرحلة الخامسة في لافال والتي كانت ضد الساعة.

كما هي المرة الخامسة التي يفوز فيها بوغاتشار بإحدى المراحل في مشاركتين فقط في طواف فرنسا بعدما رسَّخ مشاركته الأولى العام الماضي باللقب عقب فوزه بثلاث مراحل.

الخاسر الأكبر

وكان الكولومبي بيغوبيرتو أوران، المطارد المباشر لبوغاتشار قبل مرحلة اليوم، الخاسر الأكبر بتراجعه إلى المركز الرابع في الترتيب العام بعدما حل تاسعا بفارق دقيقة و49 ثانية خلف السلوفيني.

وعزز بوغاتشار موقعه في الصدارة بفارق 5:39 دقائق أمام فينغيغارد و5:43 أمام كاراباس.

وتقام المرحلة الثامنة عشرة، الأخيرة في جبال البيرينيه، الخميس بين تورماليه ولوز ارديدن على مسافة 129,7 كلم.

ترتيب الخمسة الأوائل في المرحلة السابعة عشرة:

1- السلوفيني تاداي بوغاتشار 5:03.31 ساعات

2- الدنماركي يوناش فينغيغارد بفارق 3 ثوان

3- الإكوادوري ريشارد كاراباس بفارق 4 ث

4- الفرنسي دافيد غودو بفارق 1:19 دقيقة

5- الأسترالي بن أوكونور بفارق 1:26 د

ترتيب الخمسة الأوائل في الترتيب العام:

1- السلوفيني تاداي بوغاتشار 71:26,27 ساعة

2- الدنماركي يوناس فينغيغارد بفارق 5:39 دقائق

3- الإكوادوري ريتشارد كاراباس بفارق 5:43 د

4- الكولومبي ريغوبرتو أوران بفارق 7:17 د

5- الاسترالي بن أوكونور بفارق 7:34 د