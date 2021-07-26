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طوكيو: حصدت الكوسوفية نورا جياكوفا ثاني ذهبيّات بلادها، بعد إحرازها ذهبيّة جودو السيّدات لوزن 57 كلغ في نيبون بودوكان، ضمن الألعاب الأولمبية المقامة في طوكيو.

وظفرت جياكوفا، ثالثة بطولة العالم الأخيرة والمصنّفة الثالثة عالميًّا، بالذهبيّة بفوزها في المباراة النهائية على الفرنسيّة سارة ليوني كيسيك، التي استُبعدت لقيامها بحركة خطيرة أدّت إلى سقوطها على رأسها، لتكتفي بالفضية.

وبالتالي، فازت جياكوفا بالذهبيّة الثانية لبلادها في الجودو بطوكيو، بعدما خطفت ديستريا كراسنيكي السبت ذهبيّة 48 كلغ.

وأحرزت كل من الكندية جيسيكا كليمكايت واليابانية تسوكاسا يوشيدا البرونزية.