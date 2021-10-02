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بغداد: اختار المدير الفني لمنتخب العراق لكرة القدم، الهولندي ديك ادفوكات، قائمة ضمت 23 لاعباً استعداداً لمواجهتي لبنان والإمارات ضمن التصفيات الحاسمة المؤهلة الى نهائيات كأس العالم 2022 في قطر.

ويلتقي المنتخب العراقي نظيره اللبناني في السابع من تشرين الاول/اكتوبر الجاري على استاد خليفة الدولي في العاصمة الدوحة قبل أن ينتقل إلى دبي لملاقاة الامارات في الخامس عشر منه ضمن منافسات المجموعة الاولى.

وتعادل العراق دون أهداف على أرض كوريا الجنوبية، ثم تلقى خسارة كبيرة أمام إيران صفر-3 في الدوحة، ليتذيل ترتيب المجموعة بنقطة بالتساوي مع سوريا ولبنان، فيما تتصدر إيران بست نقاط أمام كوريا الجنوبية (4).

23 لاعباً في قائمة منتخبنا الأولمبي لبطولة غرب آسيا



أعلنَ مدربُ منتخبنا الأولمبي لكرة القدم، التشيكي ميروسلاف سوكوب، قائمةَ المنتخب لبطولة اتحاد غرب آسيا التي ستقام في مدينة الدمام في المملكة العربية السعودية للفترة من (4-10 إلى 12-10)، وبمشاركة 11 منتخباً. pic.twitter.com/bPj4eucBAQ — العراق سبورت (@IrqSport) September 30, 2021

وضمّت القائمة كلا من:

حراسة المرمى: فهد طالب وأحمد باسل وعلي ياسين.

الدفاع: علاء مهاوي وأحمد ابراهيم وعلي فائز وريبين سولاقا وميثم جبار وعلي عدنان.

الوسط: أمجد عطوان وصفاء هادي وأمير العماري ومحمد علي عبود وسجاد جاسم وبشار رسن وشيركو كريم وهمام طارق وابراهيم بايش وشريف عبد الكاظم ومحمد قاسم.

الهجوم: أيمن حسين وعلاء عبد الزهرة ومهند علي.