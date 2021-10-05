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ميلانو: فتح النجم الصربي الواعد دوشان فلاهوفيتش الباب أمام الأندية الراغبة بالحصول على خدماته للتقدّم بعروضها، وذلك بعد رفضه تمديد عقده مع نادي فيورنتينا الإيطالي لكرة القدم بحسب ما أفاد رئيس الأخير روكو كوميسو.

وفي رسالة مفتوحة إلى جماهير "فيولا" نُشِرَت على موقع النادي، كشف الملياردير كوميسو أنّ المهاجم الصربي البالغ 21 عاماً والذي ينتهي عقده مع فيورنتينا في حزيران/يونيو 2023، رفض عرضاً كان "سيجعله اللّاعب الأعلى راتباً في تاريخ النادي".

وأضاف "كما قمنا بتحسين العرض في مناسبات عدة من أجل تلبية طلبات دوشان ومحيطه على السواء. لكن ورغم جهودنا ومحاولاتنا، لم تتم الموافقة على هذه العروض".

وأفاد كوميسو أنّه "خلال تواجدي في فلورنسا في الأسابيع القليلة الماضية، عملت شخصيّاً جاهداً لإيجاد حل يُرضي اللّاعب والنادي على السواء، لكن يؤسفني القول أننا لم نكافأ على جهودنا ومحاولاتنا".

وأقرّ "أنه في هذه المرحلة، كل ما بإمكاننا فعله هو تلبية رغبات اللّاعب ومحيطه وأن نجد سريعاً الحلول المناسبة والممكنة بينما نمضي قدماً في هذا الموسم الجديد المثير".

ضربة لمشجّعي فيورنتينا

وأحرز فلاهوفيتش 21 هدفاً في الدوري الإيطالي الموسم الماضي، وقدّم أداءً جيداً أيضاً في المراحل الأولى من هذا الموسم بتسجيله أربعة أهداف في سبع مباريات بالدوري، وذلك بعدما قاوم فيورنتينا العروض المقدّمة من أتلتيكو مدريد بطل إسبانيا للحصول على الصربي هذا الصيف.

وقرار الصربي برفض تمديد عقده الحالي سيكون بمثابة ضربة لمشجّعي فيورنتينا الذين يعيشون فترة حماسية في بداية الموسم الجديد حيث يحتل "فيولا" المركز الخامس برصيد 12 نقطة من 7 مباريات، لكنّه يتخلّف بفارق تسع نقاط عن نابولي المتصدّر بعد الخسارة أمام الأخير الأحد على أرضه.

ومن المؤكّد أنّ فيورنتينا لن ينتظر كي يصل فلاهوفيتش إلى نهاية عقده والرحيل عنه من دون مقابل، بل سيسعى جاهداً لكي يستفيد منه مادياً من خلال بيعه قبل الوصول إلى نهاية العلاقة بين الطرفين والتي بدأت في صيف 2018 بعد قدومه إليه من بارتيزان بلغراد.