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مدريد: توفي مانولو سانتانا أسطورة كرة المضرب وأوّل إسباني يفوز ببطولة ويمبلدون الانكليزية عام 1966، السبت عن عمر ناهز 83 عامًا، بحسب ما أعلن منظمو دورة مدريد للماسترز ذات الألف نقطة في العاصمة والتي كان رئيسًا فخريًا لها.

وبحسب الصحافة الإسبانية توفي سانتانا الذي كان يعاني من مرض باركنسون في ماربيا حيث كان يقيم.

وأشاد مواطنه النجم رافايل نادال بخصال الراحل، قائلاً "أشكرك ألف مرة على ما فعلته لبلدنا وعلى تمهيد الطريق لكثير من الناس. لقد كنت دائمًا مرجعًا وصديقًا وشخصًا مقربًا جدًا للجميع. سنفتقدك يا مانولو، سوف نفتقدك وستظل إلى الأبد فريدًا ومميزًا (...) لن ننساك أبدًا".

وحيّت أندية اسبانية عدة مثل ريال مدريد وفالنسيا، إلى جانب بيدرو سانشيس رئيس الحكومة الإسبانية الراحل مانولو، ووصفته بـ"الأسطورة".

وفاز سانتانا خلال مسيرة امتدت بين عامي 1958 و1979، بأربعة ألقاب غراند سلام هي رولان غاروس الفرنسية مرتين عامي 1961 و1964، والولايات المتحدة المفتوحة عام 1965 وويمبلدون عام 1966.