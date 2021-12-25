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الجزائر: توفي اللاعب الجزائري سفيان لوكار (30 عامًا) السبت جراء "سكتة قلبية" بعد دقائق من اصطدامه بحارس مرماه، خلال مباراة في دوري الدرجة الثانية لكرة القدم الجزائرية.

وكتب نادي مولودية سعيدة على صفحته على فيسبوك "وفاة قائد مولودية سعيدة سفيان لوكار بملعب الحبيب بوعقل (وهران) إثر سكتة قلبية" خلال المباراة ضد جمعية وهران، ونشر فيديو لتلقي اللاعب الاسعافات الأولية خارج الميدان ونقله في سيارة إسعاف إلى المستشفى.

واصطدم لوكار مع حارسه في الدقيقة الـ26 من الشوط الأول من المباراة فتلقى الاسعافات الأولية ليعود للعب قبل أن يسقط في الميدان في الدقيقة الـ35 ليتم نقله الى المستفى، بحسب وكالة الأنباء الجزائرية.

وتلقى اللاعبون خبر الوفاة أثناء استراحة ما بين الشوطين فانهاروا بكاء بحسب فيديو نشره النادي في غرف تغيير ملابس.

وقال مدرب النادي العربي مرسلي إن "لوكار سقط بطريقة عادية ونحن تحت الصدمة" موضحًا ان اللاعب "كان في صحة جيدة وهو مؤهل من الرابطة بملف طبي"، كما نقلت صفحة مولودية سعيدة.

ع د/ر م