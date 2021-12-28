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باريس : أعلن نادي باريس سان جرمان متصدر الدوري الفرنسي لكرة القدم الإثنين إعارة لاعب وسطه الدولي البرازيلي رافينيا إلى ريال سوسييداد الإسباني حتى نهاية الموسم.
وأكد ريال سوسيداد الخبر على موقعه على الإنترنت بصورة للاعب يرتدي قميص النادي الذي يحمل اسم رافايل والرقم 17.
وقال اللاعب المولود في ساو باولو وشقيق تياغو ألكانتارا لاعب ليفربول الإنكليزي والذي يدافع عن ألوان المنتخب الإسباني "أنا متحمس وسعيد".
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