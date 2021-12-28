- أ. ف. ب.

- أ. ف. ب.

أعلن نادي باريس سان جيرمان، أن لاعب الوسط البرازيلي رافينيا انضم إلى نادي ريال سوسيداد الإسباني على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم الحالي.