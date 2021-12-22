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باريس: أعلن نادي باريس سان جرمان متصدر الدوري الفرنسي لكرة القدم الأربعاء عن إصابة مدافعه الدولي الألماني ثيلو كيهرر ولاعب الوسط الكاميروني الأصل إريك جونيور دينا-إبيمبي بفيروس "كوفيد-19".

وأوضح النادي الباريسي أنه تم عزل لاعب الوسط الآخر الأرجنتيني لياندرو باريديس "كإجراء احترازي"، قبل ساعات قليلة من مباراته ضد مضيفه لوريان في المرحلة التاسعة عشرة من الدوري.

وقال النادي إن كيهرر ودينا-إبيمبي (19 عاما) "يخضعان للبروتوكول الصحي المعتمد".

وشارك اللاعبان الأحد في المباراة ضد فينيي اولنوي من الدرجة الخامسة (3-صفر) في مسابقة الكأس المحلية، على غرار باريديس.

لا تأجيل

ولن تهدد هذه الإصابات إقامة مباراة اليوم ضد لوريان، حيث أنه وفقا لأحدث بروتوكول طبي لرابطة الدوري فإنه لا يتم تأجيل مباراة لفريق لديه 20 لاعبا على الأقل بينهم حارس مرمى.

وضمت لائحة باريس سان جرمان للمباراة 22 لاعبا بينهم نجمه الارجنتيني ليونيل ميسي وقطبا الدفاع القائد البرازيلي ماركينيوس والإسباني سيرخيو راموس.