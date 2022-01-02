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أُصيب أربعة لاعبون في فريق باريس سان جيرمان الفرنسي، بينهم النجم ليونيل ميسي، بفيروس كورونا.

وتأكدت إصابة المهاجم الأرجنتيني وزملائه في الفريق خوان بيرنات، وناثان بيتومازالا، وسيرخيو ريكو، قبل يوم من مباراة باريس سان جيرمان في بطولة كأس فرنسا أمام فاني، الذي يلعب في دوري الدرجة الرابعة.

وتشير تقارير إلى أن اللاعبين الأربعة يخضعون لعزل طبي.وقال ماوريسيو بوكيتينو، مدرب باريس سان جيرمان، إن ميسي مازال في الأرجنتين، حيث أمضى العطلة الشتوية، ولن يعود إلى فرنسا إلا بعد التأكد من خلوه من الفيروس.

وأضاف بوكيتينو، خلال مؤتمر صحفي يوم الأحد، أنه لا يمكنه تحديد موعد لعودة ميسي.

ومن المقرر أن يخوض سان جيرمان أول مبارياته في الدوري في العام الجديد بعد العطلة الشتوية يوم الأحد 9 يناير/ كانون الثاني ضد ليون.

وسيغيب المهاجم البرازيلي نيمار عن تلك المباراة، إذ يواصل تعافيه من إصابة في الكاحل في البرازيل.

ويقول نادي باريس سان جيرمان إن نيمار، البالغ من العمر 29 عاما، من المتوقع أن يعود إلى التدريب في غضون ثلاثة أسابيع.

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