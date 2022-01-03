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سيدني: تابعت كل من إسبانيا والأرجنتين وبولندا انطلاقتها الجيدة في النسخة الثالثة لكأس رابطة محترفي كرة المضرب "أيه تي بي" في سيدني، بتحقيق الفوز الثاني توالياً، عندما تغلبت الأولى على النروج ضمن منافسات المجموعة الأولى، والثانية على اليونان والثالثة على جورجيا ضمن المجموعة الرابعة بنتيجة واحدة 3-صفر.

في المواجهة الأولى، منح بابلو كارينيو المصنف 20 عالمياً التقدم لاسبانيا بفوزه على فيكتور دوراسوفيتش 6-3 و6-3، ثم عزز روبرتو باوتيستا أغوت التاسع عشر بانتصار ثانٍ عندما تغلّب على كاسبر رود الثامن 6-4 و7-6 (7-4)، قبل أن يكسب أليخاندرو دافيدوفيتش فوكينا وبيدرو مارتينيس مباراة الزوجي على حساب أندريا بيتروفيتش ولوكاس هيلوم ليلينغن 6-4 و6-1.

وتخوض إسبانيا المسابقة في غياب نجمها رافايل نادال المصاب بفيروس كورونا.

وكانت إسبانيا افتتحت مشوارها بالفوز على تشيلي 3-صفر، فيما منيت النروج بخسارتها الثانية بعد الأولى أمام صربيا، بطلة النسخة الأولى قبل عامين، 1-2.

وقال باوتيستا "لعبت بشكل جيد جداً مع عدد قليل جدًا من الأخطاء المباشرة. إنها بداية جيدة (للموسم) وأشعر أنني بحالة جيدة".

من جهته، قال كارينيو "من المهم دائماً الفوز بالمباراة الأولى. اليوم شعرت براحة أكبر من اليوم الأول. علينا استعادة الإيقاع، علينا استعادة الثقة".

وفي المجموعة الرابعة، قاد دييغو شفارتسمان منتخب بلاده الأرجنتيني إلى الفوز على اليونان بحسمه المباراة الثانية من المواجهة على حساب ستيفانوس تسيتسيباس 6-7 (5-7) و6-3 و6-3.

وخاض تسبتسيباس الرابع عالمياً مباراته الأولى منذ خضوعه لعملية جراحية في المعصم أواخر تشرين الثاني/نوفمبر الماضي.

وكان مقرراً أن يخوض تسيتسيباس مباراته الأولى السبت ضد البولندي هوبرت هوركاش، لكنه اختار تأجيل عودته بسبب ألم في كوعه، وهو إجراء احترازي من أجل أن يكون في حالة جيدة في بطولة أستراليا المفتوحة المقررة من 17 إلى 30 كانون الثاني/يناير الحالي.

وكسب فيديريكو دلبونيس المواجهة الاولى امام ميخايل بيرفولاراكيس 7-6 (7-5) و6-1، وتغلب ماكسيمو غونساليس وأندريس مولتيني على ماركوس كالوفيلونيس وبيتروس تسيتسيباس 6-3 و4-6 و11-9 في مباراة الزوجي.

وهو الفوز الثاني للأرجنتين بعد الأول على جورجيا 3-صفر في الجولة الأولى، فيما منيت اليونان بخسارتها الثانية بعد الأولى أمام بولندا 1-2.

وقال شفارتسمان في نهاية المباراة التي استغرقت ساعتين و42 دقيقة: "كانت أول مباراة له منذ شهرين، وقلت في نفسي أنه حتى إذا استمرت المباراة فستكون لدي فرصة الفوز".

وبدورها حققت بولندا فوزها الثاني توالياً عندما تغلبت على جورجيا 3-صفر، حيث انتصر هوركاش التاسع عالمياً على ألكسندر ميتريفيلي 6-7 (5-7) و6-3 و6-1، وكميل مايخرياك على ألكسندر باكشي 6-1 و6-1، وسيمون فالكوف ويان جيلينسكي على باكشي وزورا تكيمالادزي 6-7 (2-7) و6-2 و10-6.

وستكون مواجهة الجولة الثالثة بين الأرجنتين وبولندا حاسمة لتحديد المتأهّل إلى نصف النهائي، كون متصدر كل مجموعة يبلغ دور الأربعة.