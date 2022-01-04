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برلين: بات بايرن ميونيخ، بطل ألمانيا، تحت خطر عدم إتاحة فريق لخوض مباراته ضد ضيفه بوروسيا مونشنغلادباخ ضمن منافسات الدوري المحلي الجمعة مع العودة من العطلة الشتوية، بعد أن انضم الثلاثاء لوروا سانيه والفرنسي دايو أوباميكانو الى قائمة المصابين بكوفيد 19.

وأكد العملاق البافاري في بيان أن "اللاعبَين بصحة جيدة ويخضعان للعزل".

وتأكدت إصابتهما الاثنين فيما عاد المدافع الشاب الكرواتي يوزيب ستانيتشيتش الى التمارين بعد أن جاءت نتيجته سلبية.

وأصيب كل من الحارس مانويل نوير، الفرنسيين كينغسلي كومان وكورنتان توليسو ولوكاس هرنانديز وتانغي نيانزو، والانكليزي عمر ريتشاردز بفيروس كورونا بعد العودة من عطلة الاعياد.

وكان بايرن أعلن في كانون الاول/ديسمبر الفائت أنه سيفتقد خدمات لاعب وسطه يوزا كيميش لمدة أربعة أسابيع لتعافيه من ارتشاح رئوي ناجم عن إصابته بالفيروس.

وسبق للدولي الالماني أن أثار الجدل في تشرين الاول/أكتوبر الماضي بعد أن رفض تلقي اللقاح لما وصفه بـ "مخاوف شخصية"، قبل أن يؤكد الشهر الفائت نيته في تلقيه.

ويغيب عن صفوف بايرن الكاميروني إريك مكسيم تشوبو موتنيغ والمدافع السنغالي بونا سار لانشغالهما مع منتخبيهما في كأس أمم إفريقيا التي تنطلق الاحد.

تسمح رابطة الدوري الألماني بتأجيل المباريات في حال لم يكن 15 لاعبًا متاحًا للفريق، وهي ليست حال بايرن حتى الآن.

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