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سيدني: بلغت إسبانيا وبولندا نصف نهائي النسخة الثالثة من كأس رابطة محترفي كرة المضرب "أيه تي بي" في سيدني، بإنهاء كل منهما للدور الأول بالعلامة الكاملة إثر فوز الأولى على صربيا، بطلة النسخة الأولى العام قبل الماضي، 2-صفر، والثانية على الأرجنتين 3-صفر الأربعاء في الجولة الثالثة الأخيرة.

وواصل بابلو كارينيو بوستا وروبرتو باوتيستا أغوت انتصاراتهما في المسابقة في غياب النجم رافايل نادال المصاب بفيروس "كوفيد 19" عندما تغلب الأول على فيليب كرايينوفيتش 6-3 و6-4، والثاني على دوشان لايوفيتش 6-1 و6-4.

وتبقى مباراة هامشية في الزوجي بين بدرو مارتينيس وألبرت راموس فينولاس ضد نيكولا كاتشيتش وماتاي سابانوف.

وهو الفوز الثالث توالياً لإسبانيا فضمنت صدارة المجموعة الأولى وبطاقتها إلى دور الأربعة.

وقال باوتيستا أغوت "أنا سعيد جداً بالفوز بالمباراة في مجموعتين، كانت الرطوبة عالية، لم ألعب ثلاث مباريات متتالية لمدة ثلاثة أو أربعة أشهر، ومن الجيد حقًا أن أبدأ الموسم بإيقاع، ولعب دقائق في الملعب ولا أستطيع أن أكون أكثر سعادة".

وفي المجموعة ذاتها، فازت تشيلي على النروج 2-1 إثر تغلّب أليخاندرو تابيلو على فيكتور دوراسوفيتش 6-1 و6-7 (5-7) و6-1، ومارسيلو توماس باريوس فيرا وتابيلو على أندريا بيتروفيتش وليتون ريفيرا 6-صفر و6-4، فيما منح كاسبر رود الفوز الفوحيد للنروج بتغلبه على كريستيان غارين 6-4 و6-1.

بولندا تحذو حذو إسبانيا

وحذت بولندا حذو إسبانيا وحققت فوزها الثالث توالياً عندما تغلبت على الأرجنتين 3-صفر وتصدّرت المجموعة الرابعة.

وتغلّب كميل مايخرياك على فيديريكو دلبونيس 6-3 و7-6 (7-3)، وهوبرت هوركاش على دييغو شفارتسمان 6-1 و6-4، وسيمون فالكوف ويان جيلينسكي على ماكسيمو غونساليس وأندريس مولتيني 7-6 (7-4) و7-6 (7-5).

وقال هوركاش "نحن سعداء جدًا لمنتخب بولندا، لقد بلغنا نصف النهائي وفخورون جدًا بهذا الإنجاز".

وأضاف "نحن منتخب رائع، ولدينا روح جماعية رائعة وندعم بعضنا البعض وأعتقد أن الأجواء التي نعيشها تساعدنا على اللعب بشكل أفضل".

وفي المجموعة ذاتها حققت اليونان فوزاً معنوياً على جورجيا 2-1، هو الأول لها بعد خسارتين متتاليتين.

وتغلب ميخايل بيرفولاركيس على ألكسندر ميتريفيلي 6-3 و6-2، وستيفانوس تسيتسيباس على نيكولوز باسيلاشفيلي 4-1 ثم بالانسحاب.