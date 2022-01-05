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سيدني: قال مسؤولون حدوديون في بيان إن أستراليا ألغت تأشيرة دخول النجم الصربي نوفاك ديوكوفيتش المصنف أوّل عالميًا الخميس لتعذر عليه تلبية متطلبات الدخول الصارمة.

وقالت قوة الحدود الأسترالية "للوافدين غير المواطنين الذين لا يحملون تأشيرة سارية عند الدخول أو الذين ألغيت تأشيراتهم سيتم احتجازهم وإبعادهم من أستراليا".

وكان ديوكوفيتش توجه إلى ملبورن لخوض بطولة استراليا المفتوحة لكرة المضرب، أولى بطولات الغراند سلام للعام الحالي.