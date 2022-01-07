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سيدني: تغلّب روبرتو باوتيستا أوغوت في مباراة ماراتونية ومثيرة على المصنف تاسعًا عالميًا هوبرت هوركاش، ليقود إسبانيا إلى نهائي النسخة الثالثة من كأس رابطة محترفي كرة المضرب "أيه تي بي" على حساب بولندا.

ودخلت إسبانيا إلى مواجهة دور الأربعة في سيدني والأفضلية في صالحها بعد أن تعرضت بولندا لنكسة بإصابة كميل ماشرزاك بفيروس كورونا وأجبر على الدخول في العزل لمدة سبعة أيام.

وكان ماشرزاك قد فاز بمبارياته الفردية الثلاث جميعها التي خاضها، فيما لم يرتقِ بديله يان زييلينسكي الذي ينافس عادة في منافسات الزوجي، إلى مستوى التطلعات.

إذ خسر أمام المصنف عشرين عالميًا بابلو كارينيو بوستا 6-2، 6-1 في غضون 53 دقيقة فقط لتتقدم إسبانيا 1-صفر، قبل أن يحقق باوتيستا أوغوت الذي يتفوق على مواطنه مرتبة واحدة في التصنيف العالمي على هوركاش 7-6 (8/6)، 2-6، 7-6 (7/5).

قال بعد الفوز "إنها مباراة سأتذكرها إلى الأبد. أعتقد أن كلينا كنا قادرين على الفوز اليوم. استحق هو أيضًا الأمور الايجابية. ولكن هذه رياضتنا وهذه هي كرة المضرب".

وتابع "اليوم أنا من خرجت فائزًا وأعتقد أني استحقيت ذلك. قدّمت الكثير من الأمور الجيدة على أرض الملعب. لعبت بحدية في نهاية المباراة".

وهذه المرة الثانية التي تصل فيها إسبانيا إلى النهائي بعد النسخة الأولى عام 2020 عندما خسرت مع رافايل نادال وباوتيستا أوغوت أمام صربيا ونجمها نوفاك ديوكوفيتش.

وتلتقي "لا روخا" في النهائي روسيا حاملة اللقب أو كندا اللتين تلتقيان السبت.

ويغيب نادال عن نسخة هذا العام، إذ يشارك في دورة ملبورن استعدادًا لبطولة أستراليا المفتوحة لاستعادة عافيته بدنيًا بعد أن عاد إلى المنافسات الشهر الماضي إثر غياب ثلاثة أشهر بسبب الإصابة، قبل أن يصاب بفيروس كورونا قبل السفر إلى أستراليا.