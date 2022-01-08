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نيقوسيا: في ما يلي برنامج المباريات الـ52 للنسخة 33 من كأس أمم إفريقيا لكرة القدم المقرّرة في الكاميرون بين 9 كانون الثاني/يناير و6 شباط/فبراير 2022 (بتوقيت غرينيتش):

الأحد 9 كانون الثاني/يناير

* المجموعة الأولى:

الكاميرون - بوركينا فاسو (16,00 في ياوندي - أوليمبي)

إثيوبيا الرأس الأخضر (19,00 في ياوندي - أوليمبي)

الإثنين 10 كانون الثاني/يناير

* المجموعة الثانية:

السنغال - زمبابوي (13,00 في بافوسام)

غينيا - ملاوي (16,00 في بافوسام)

* المجموعة الثالثة:

المغرب - غانا (16,00في ياوندي - أحمدو أهيدجو)

جزر القمر - الغابون (19,00 في ياوندي - أحمدو أهيدجو)

الثلاثاء 11 كانون الثاني/يناير

* المجموعة الخامسة:

الجزائر - سيراليون (13,00 في دوالا)

* المجموعة الرابعة:

نيجيريا - مصر (16,00 في غاروا)

السودان - غينيا بيساو (16,00 في غاروا)

الأربعاء 12 كانون الثاني/يناير

* المجموعة السادسة:

تونس - مالي (13,00 في ليمبي)

موريتانيا - غامبيا (16,00 في ليمبي)

* المجموعة الخامسة:

غينيا الاستوائية - ساحل العاج (19,00 في دوالا)

الخميس 13 كانون الثاني/يناير

* المجموعة الأولى:

الكاميرون - إثيوبيا (16,00 في ياوندي - أوليمبي)

الرأس الأخضر - بوركينا فاسو (19,00 في ياوندي - أوليمبي)

الجمعة 14 كانون الثاني/يناير:

* المجموعة الثانية:

السنغال - غينيا (13,00 في بافوسام)

ملاوي - زمبابوي (16,00 في بافوسام)

* المجموعة الثالثة:

المغرب - جزر القمر (16,00 في ياوندي - أحمدو أهيدجو)

الغابون - غانا (19,00 في ياوندي - أحمدو أهيدجو)

السبت 15 كانون الثاني/يناير

* المجموعة الرابعة:

نيجيريا - السودان (16,00 في غاروا)

غينيا بيساو - مصر (19,00 في غاروا)

الأحد 16 كانون الثاني/يناير

* المجموعة السادسة:

غامبيا - مالي (13,00 في ليمبي)

تونس - موريتانيا (16,00 في ليمبي)

* المجموعة الخامسة:

ساحل العاج - سيراليون (16,00 في دوالا)

الجزائر - غينيا الاستوائية (19,00 في دوالا)

الإثنين 17 كانون الثاني/يناير

* المجموعة الأولى:

الرأس الأخضر - الكاميرون (16,00 في ياوندي - أوليمبي)

بوركينا فاسو - إثيوبيا (16,00 في بافوسام)

الثلاثاء 18 كانون الثاني/يناير

* المجموعة الثانية:

ملاوي - السنغال (16,00 في بافوسام)

زمبابوي - غينيا (16,00 في ياوندي - أحمدو أهيدجو)

* المجموعة الثالثة:

الغابون - المغرب (19,00 في ياوندي - أحمدو أهيدجو)

غانا - جزر القمر (19,00 في غاروا)

الأربعاء 19 كانون الثاني/يناير

* المجموعة الرابعة:

مصر - السودان (19,00 في ياوندي - أحمدو أهيدجو)

غينيا بيساو - نيجيريا (19,00 في غاروا)

الخميس 20 كانون الثاني/يناير

* المجموعة الخامسة:

ساحل العاج - الجزائر (16,00 في دوالا)

سيراليون - غينيا الاستوائية (16,00 في ليمبي)

* المجموعة السادسة:

مالي - موريتانيا (19,00 في دوالا)

غامبيا - تونس (19,00 في ليمبي)

الأحد 23 كانون الثاني/يناير

* دور الـ16:

وصيف المجموعة الأولى - وصيف المجموعة الثالثة (16,00 في ليمبي) (المباراة الرقم 37)

بطل المجموعة الرابعة - ثالثة المجموعة الثانية أو الخامسة أو السادسة (19,00 في غاروا) (المباراة الرقم 38)

الإثنين 24 كانون الثاني/يناير

* دور الـ16:

وصيف المجموعة الثانية - وصيف المجموعة السادسة (16,00 في بافوسام) (المباراة الرقم 40)

بطل المجموعة الأولى - ثالث المجموعة الثالثة أو الرابعة أو الخامسة (19,00 في ياوندي - أوليمبي) (المباراة الرقم 39)

الثلاثاء 25 كانون الثاني/يناير

* دور الـ16:

بطل المجموعة الثانية - ثالث المجموعة الأولى أو الثالثة أو الرابعة (16,00 في بافوسام) (المباراة الرقم 41)

بطل المجموعة الثالثة - ثالث المجموعة الأولى أو الثانية أو السادسة (19,00 في ياوندي - أحمدو أهيدجو) (المباراة الرقم 42)

الأربعاء 26 كانون الثاني/يناير

* دور الـ16:

بطل المجموعة الخامسة - وصيف المجموعة الرابعة (16,00 في دوالا) (المباراة الرقم 43)

بطل المجموعة السادسة - وصيف المجموعة الخامسة (19,00 في ليمبي) (المباراة الرقم 44)

السبت 29 كانون الثاني/يناير

* ربع النهائي:

الفائز من المباراة 40 - الفائز من المباراة 39 (16,00 في دوالا) (المباراة الرقم 46)

الفائز من المباراة 37 - الفائز من المباراة 38 (19,00 في غاروا) (المباراة الرقم 45)

الأحد 30 كانون الثاني/يناير

* ربع النهائي:

الفائز من المباراة 43 - الفائز من المباراة 42 (16,00 في ياوندي - أوليمبي) (المباراة الرقم 47)

الفائز من المباراة 41 - الفائز من المباراة 44 (19,00 في دوالا) (المباراة الرقم 48)

الأربعاء 2 شباط/فبراير

* نصف النهائي:

الفائز من المباراة 45 - الفائز من المباراة 48 (19,00 في دوالا) (المباراة الرقم 49)

الخميس 3 شباط/فبراير

* نصف النهائي:

الفائز من المباراة 46 - الفائز من المباراة 47 (19,00 في ياوندي - أوليمبي) (المباراة الرقم 50)

الأحد 6 شباط/فبراير

* تحديد المركز الثالث:

الخاسر من المباراة 49 - الخاسر من المباراة 50 (16,00 في ياوندي - أحمدو أهيدجو)

* النهائي

الفائز من المباراة 49 - الفائز من المباراة 50 (19,00 في ياوندي - أوليمبي)