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نيقوسيا: في ما يلي برنامج المباريات الـ52 للنسخة 33 من كأس أمم إفريقيا لكرة القدم المقرّرة في الكاميرون بين 9 كانون الثاني/يناير و6 شباط/فبراير 2022 (بتوقيت غرينيتش):
الأحد 9 كانون الثاني/يناير
* المجموعة الأولى:
الكاميرون - بوركينا فاسو (16,00 في ياوندي - أوليمبي)
إثيوبيا الرأس الأخضر (19,00 في ياوندي - أوليمبي)
الإثنين 10 كانون الثاني/يناير
* المجموعة الثانية:
السنغال - زمبابوي (13,00 في بافوسام)
غينيا - ملاوي (16,00 في بافوسام)
* المجموعة الثالثة:
المغرب - غانا (16,00في ياوندي - أحمدو أهيدجو)
جزر القمر - الغابون (19,00 في ياوندي - أحمدو أهيدجو)
الثلاثاء 11 كانون الثاني/يناير
* المجموعة الخامسة:
الجزائر - سيراليون (13,00 في دوالا)
* المجموعة الرابعة:
نيجيريا - مصر (16,00 في غاروا)
السودان - غينيا بيساو (16,00 في غاروا)
الأربعاء 12 كانون الثاني/يناير
* المجموعة السادسة:
تونس - مالي (13,00 في ليمبي)
موريتانيا - غامبيا (16,00 في ليمبي)
* المجموعة الخامسة:
غينيا الاستوائية - ساحل العاج (19,00 في دوالا)
الخميس 13 كانون الثاني/يناير
* المجموعة الأولى:
الكاميرون - إثيوبيا (16,00 في ياوندي - أوليمبي)
الرأس الأخضر - بوركينا فاسو (19,00 في ياوندي - أوليمبي)
الجمعة 14 كانون الثاني/يناير:
* المجموعة الثانية:
السنغال - غينيا (13,00 في بافوسام)
ملاوي - زمبابوي (16,00 في بافوسام)
* المجموعة الثالثة:
المغرب - جزر القمر (16,00 في ياوندي - أحمدو أهيدجو)
الغابون - غانا (19,00 في ياوندي - أحمدو أهيدجو)
السبت 15 كانون الثاني/يناير
* المجموعة الرابعة:
نيجيريا - السودان (16,00 في غاروا)
غينيا بيساو - مصر (19,00 في غاروا)
الأحد 16 كانون الثاني/يناير
* المجموعة السادسة:
غامبيا - مالي (13,00 في ليمبي)
تونس - موريتانيا (16,00 في ليمبي)
* المجموعة الخامسة:
ساحل العاج - سيراليون (16,00 في دوالا)
الجزائر - غينيا الاستوائية (19,00 في دوالا)
الإثنين 17 كانون الثاني/يناير
* المجموعة الأولى:
الرأس الأخضر - الكاميرون (16,00 في ياوندي - أوليمبي)
بوركينا فاسو - إثيوبيا (16,00 في بافوسام)
الثلاثاء 18 كانون الثاني/يناير
* المجموعة الثانية:
ملاوي - السنغال (16,00 في بافوسام)
زمبابوي - غينيا (16,00 في ياوندي - أحمدو أهيدجو)
* المجموعة الثالثة:
الغابون - المغرب (19,00 في ياوندي - أحمدو أهيدجو)
غانا - جزر القمر (19,00 في غاروا)
الأربعاء 19 كانون الثاني/يناير
* المجموعة الرابعة:
مصر - السودان (19,00 في ياوندي - أحمدو أهيدجو)
غينيا بيساو - نيجيريا (19,00 في غاروا)
الخميس 20 كانون الثاني/يناير
* المجموعة الخامسة:
ساحل العاج - الجزائر (16,00 في دوالا)
سيراليون - غينيا الاستوائية (16,00 في ليمبي)
* المجموعة السادسة:
مالي - موريتانيا (19,00 في دوالا)
غامبيا - تونس (19,00 في ليمبي)
الأحد 23 كانون الثاني/يناير
* دور الـ16:
وصيف المجموعة الأولى - وصيف المجموعة الثالثة (16,00 في ليمبي) (المباراة الرقم 37)
بطل المجموعة الرابعة - ثالثة المجموعة الثانية أو الخامسة أو السادسة (19,00 في غاروا) (المباراة الرقم 38)
الإثنين 24 كانون الثاني/يناير
* دور الـ16:
وصيف المجموعة الثانية - وصيف المجموعة السادسة (16,00 في بافوسام) (المباراة الرقم 40)
بطل المجموعة الأولى - ثالث المجموعة الثالثة أو الرابعة أو الخامسة (19,00 في ياوندي - أوليمبي) (المباراة الرقم 39)
الثلاثاء 25 كانون الثاني/يناير
* دور الـ16:
بطل المجموعة الثانية - ثالث المجموعة الأولى أو الثالثة أو الرابعة (16,00 في بافوسام) (المباراة الرقم 41)
بطل المجموعة الثالثة - ثالث المجموعة الأولى أو الثانية أو السادسة (19,00 في ياوندي - أحمدو أهيدجو) (المباراة الرقم 42)
الأربعاء 26 كانون الثاني/يناير
* دور الـ16:
بطل المجموعة الخامسة - وصيف المجموعة الرابعة (16,00 في دوالا) (المباراة الرقم 43)
بطل المجموعة السادسة - وصيف المجموعة الخامسة (19,00 في ليمبي) (المباراة الرقم 44)
السبت 29 كانون الثاني/يناير
* ربع النهائي:
الفائز من المباراة 40 - الفائز من المباراة 39 (16,00 في دوالا) (المباراة الرقم 46)
الفائز من المباراة 37 - الفائز من المباراة 38 (19,00 في غاروا) (المباراة الرقم 45)
الأحد 30 كانون الثاني/يناير
* ربع النهائي:
الفائز من المباراة 43 - الفائز من المباراة 42 (16,00 في ياوندي - أوليمبي) (المباراة الرقم 47)
الفائز من المباراة 41 - الفائز من المباراة 44 (19,00 في دوالا) (المباراة الرقم 48)
الأربعاء 2 شباط/فبراير
* نصف النهائي:
الفائز من المباراة 45 - الفائز من المباراة 48 (19,00 في دوالا) (المباراة الرقم 49)
الخميس 3 شباط/فبراير
* نصف النهائي:
الفائز من المباراة 46 - الفائز من المباراة 47 (19,00 في ياوندي - أوليمبي) (المباراة الرقم 50)
الأحد 6 شباط/فبراير
* تحديد المركز الثالث:
الخاسر من المباراة 49 - الخاسر من المباراة 50 (16,00 في ياوندي - أحمدو أهيدجو)
* النهائي
الفائز من المباراة 49 - الفائز من المباراة 50 (19,00 في ياوندي - أوليمبي)
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