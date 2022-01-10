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الرياض: واصل الفرنسي سيباستيان لوب تقليص الفارق مع القطري ناصر العطية، متصدر الترتيب العام في رالي دكار الصحرواي المقام في السعودية، بعد حلوله ثالثًا في المرحلة الثامنة ضمن فئة السيارات الاثنين التي فاز بها السويدي ماتياس إكستروم، بعد اكتفاء العطية بالمركز الحادي عشر.

وكان لوب من فريق البحرين ريد اكستريم أحرز المرحلة السابعة الاحد مقابل حلول العطية (تويوتا) ثانيًا، مقلصًا الفارق إلى 45 دقيقة قبل أن يتدنى إلى نحو 38 دقيقة الاثنين.

قال لوب "قدنا جيدًا جدًا بإيقاع سريع حتى الكيلومتر الـ28 حيث تعرّضنا لثقب. بدّلنا الإطار سريعًا، وخسرنا أقل من دقيقتين. تابعنا بايقاع سريع حتى المنطقة المحايدة، وهناك اكتشفنا أننا خسرنا إطار الاحتياط الثاني!".

تابع البطل العالم السابق للراليات تسع مرات "غير مرتاح، هذا محبط تمامًا".

وأقيمت المرحلة بين الدوادمي ووادي الدواسر على مسافة 830 كلم، منها 395 كلم مرحلة خاصة واجتازها إكستروم (أودي) في غضون 3:43:21 ساعات متقدمًا على زميله الفرنسي ستيفان بيترهانسل الثاني.

العطية

وعانى العطية المتوج باللقب ثلاث مرات من مشاكل ميكانيكية في سيارته، ليحتل مركزًا خارج العشرة الاوائل للمرة الاولى في نسخة هذا العام.

وحلّ السعودي يزيد الراجحي في المركز العاشر محافظًا على مركزه الثالث في الترتيب العام بفارق 53 دقيقة عن العطية.

في فئة الدراجات، أحرز البريطاني سام سندرلاند (غاسغاس) المرحلة الثامنة مستعيدًا صدارة الترتيب العام على حساب الفرنسي أدريان فان بيفيرين (مونستر إنرجي ياماها) الذي تراجع إلى المركز الثالث.

وحل التشيلي بابلو كينتانيا ثانيًا على متن هوندا والنمسوي ماتياس فالكنر (كاي تي أم) ثالثًا.

وكان تبخر حلم الأسترالي دانيال ساندرز بإحراز اللقب يوم الأحد، بعد أن بات خارج المنافسة عندما سقط عن دراجته عند نقطة الارتباط لدى خط الانطلاق ونقل على إثر ذلك الى المستشفى، لكنه لا يعاني سوى من رضوض بسيطة.